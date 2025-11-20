In tema di concordato in appello, quando è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e quando non lo è? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon

1. La questione: ricorso per Cassazione proposto a seguito di patteggiamento in appello (illegittimità della mancata concessione delle attenuanti generiche)

La Corte di Appello di Napoli confermava la responsabilità dell’imputato per i reati allo stesso ascritti, applicando la pena concordata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen..

Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore dell'accusato, con cui ci si lamentava dell'illegittimità della mancata concessione delle attenuanti generiche.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019).



3. Conclusioni: concordato in appello: ricorso in Cassazione ammesso solo per vizi sull’accordo, inammissibile per motivi rinunciati, cause di proscioglimento e pena legittima

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.[1] e quando non lo è.

Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in materia di concordato in appello, il ricorso in Cassazione è ammissibile solo per i vizi relativi alla volontà dell’imputato, al consenso del PM e alla difformità della sentenza rispetto all’accordo, mentre è inammissibile per i motivi rinunciati, la mancata valutazione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p.[2] e l’irregolarità sulla pena che non ne comportino l’illegalità.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba valutare se sia ricorribile, o meno, in Cassazione una decisione di questo genere.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

