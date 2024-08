Comunione e separazione dei beni -Scheda di Diritto

2. Regime della comunione dei beni



Descrizione:

La comunione dei beni è il regime patrimoniale legale previsto automaticamente se i coniugi non dichiarano diversamente al momento del matrimonio. In questo regime, tutti i beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio diventano di proprietà comune, indipendentemente da chi li abbia acquistati.



Beni in Comunione:

-Beni acquistati dopo il matrimonio: Tutti i beni mobili e immobili acquisiti dai coniugi dopo il matrimonio, incluse le rendite e i proventi derivanti da attività lavorative.

-Frutti e proventi: I proventi delle attività di ciascun coniuge, se non consumati, rientrano nella comunione.

-Aziende gestite da entrambi: Se gestite insieme dai coniugi e acquistate dopo il matrimonio.



Beni Esclusi dalla Comunione:

– Beni personali: Beni acquisiti prima del matrimonio, beni ricevuti per donazione o eredità, beni di uso strettamente personale, strumenti di lavoro necessari per la professione, e risarcimenti per danni personali.

– Debiti personali: Debiti contratti da uno dei coniugi per scopi estranei ai bisogni familiari.



Gestione e Amministrazione:

– Ordinaria amministrazione: Ciascun coniuge può disporre autonomamente dei beni comuni per gli atti di ordinaria amministrazione.

– Straordinaria amministrazione: Richiede il consenso di entrambi i coniugi per atti di straordinaria amministrazione, come la vendita di immobili.



Scioglimento della Comunione:

La comunione si scioglie per cause come la morte di uno dei coniugi, l’annullamento o scioglimento del matrimonio, o la scelta consensuale di passare al regime di separazione dei beni.