Composizione negoziata della crisi e banche

L’art. 12 CCII stabilisce che l’imprenditore commerciale (o anche agricolo) può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della C.C.I.A.A. del luogo ove abbia sede l’impresa, quando, esso imprenditore, si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o addirittura l’insolvenza, a patto che al momento della richiesta il risanamento dell’impresa risulti ragionevolmente perseguibile.

In tale cornice, la figura dell’esperto nominato dalla C.C.I.A.A. assolve ad una funzione di mediazione, agevolando le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti interessati, in vista del superamento delle condizioni di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario che attanagliano l’imprenditore.

Naturalmente, affinché tale funzione di mediazione possa essere efficacemente e trasparentemente svolta, è necessario, come previsto dall’art. 16 CCII, che l’esperto sia innanzitutto in possesso dei requisiti di indipendenza che il Codice civile all’art. 2399 richiede per i sindaci di Spa e dunque non può essere nominato esperto e se lo è decade:

l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;

il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell’impresa che ricorre alla composizione negoziata della crisi e gli amministratori e i parenti di questi ultimi come poc’anzi individuati delle società controllate o che controllano quella che è ricorsa alla composizione negoziata;

coloro che sono legati all’impresa che ricorre alla composizione negoziata o alle imprese che sono da questa controllate o la controllano da rapporti di lavoro, anche autonomo o di mera collaborazione, tali da poterne compromettere l’indipendenza nell’esercizio della funzione.

Allo stesso modo, l’esperto non deve avere con le altre parti interessate all’operazione di risanamento rapporti di natura personale e professionale, ma deve garantire terzietà rispetto a tutte le parti e la capacità di operare in modo professionale, riservato, parziale e indipendente.

Sotto il profilo generale, la flessibilità e snellezza della composizione negoziata della crisi, per certi versi, avvicina l’istituto ad una normale trattativa extragiudiziale fra imprenditore e creditori finalizzata al superamento della situazione di difficoltà/crisi in cui versa l’impresa. E infatti, avviato il percorso di composizione negoziata, a norma dell’art. 21 CCII, l’imprenditore conserva nel corso delle trattative la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, al netto però dell’importante limitazione rappresentata dall’obbligo per l’imprenditore di adottare un profilo di gestione tale da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria della società, che si tramuta in obbligo di gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori nel caso in cui, nel corso della composizione negoziata, l’impresa diventi insolvente.

Tuttavia, oltre quanto poc’anzi detto non si va. Nel senso che, poi emergono in maniera chiara e caratterizzata le esigenze di protezione che la composizione negoziata mira ad assicurare da un lato all’imprenditore e dall’altro alle terze parti interessate, incluse le banche.

L’imprenditore, in primo luogo, con l’istanza di nomina dell’esperto o successivamente alla sua presentazione può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio (art. 18 CCII), in virtù delle quali i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercita l’attività di impresa.

In secondo luogo, sempre con l’istanza di nomina dell’esperto o successivamente può semplicemente dichiarare, ai sensi dell’art. 20 CCII, che sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti le norme del Codice civile (artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies) che impongono la riduzione del capitale quando ne risulti diminuita l’entità oltre un terzo in conseguenza di perdite, sino ad arrivare nei casi più gravi allo scioglimento della società.

Per converso, è indubbio che lo strumento della composizione negoziata esplica nei confronti dei creditori un effetto protettivo che all’interno di una trattativa di natura extragiudiziale mai si potrebbe conseguire.

In primis, infatti, l'art. 24 CCII, al secondo comma, stabilisce che non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, se coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono compiuti. Mentre, dal canto loro, gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono revocabili ai sensi degli articoli 165 e 166 CCII se in relazione ad essi l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese o il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata a norma dell'art. 22 CCII.