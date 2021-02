Come si attua il piano di vaccinazione anti covid 19?

Parte il piano nazionale di vaccinazioni anti Covid 19, ma il meccanismo di attuazione prevede la suddivisione delle persone secondo fasce di età. Inoltre, le modalità della campagna vaccinale possono differire da regione a regione.

Gli over 80 possono subito accedere alla vaccinazione.

La campagna dei vaccini è partita dando precedenza agli over 80. Le varie regioni hanno deciso di procedere con le vaccinazioni seguendo delle modalità stabilite a propria discrezione, tutte in base all’età. Ad esempio, la Liguria accetta le prenotazioni in determinati giorni, ripartendo gli over 80 in tre fasce: over 80, over 85 e over 90.

Come prenotare la vaccinazione?

Per facilitare la richiesta di vaccinazione, alcune regioni come la Lombardia, la Toscana e l’Emilia-Romagna, hanno istituito un portale on line per effettuare la prenotazione. Le varie regioni hanno predisposto numeri telefonici dedicati alla prenotazione, lasciando la possibilità di effettuare la richiesta presso i vari sportelli Cup delle ASL locali e degli ospedali, le farmacie ed il medico di famiglia.

La somministrazione del vaccino

A seguito della prenotazione e della conferma delle date del primo e del secondo vaccino, la somministrazione avverrà presso strutture dedicate, secondo le informazioni ricevute. In determinati casi, per impossibilità di spostamento e per anziani non autosufficienti, la vaccinazione potrà essere effettuata presso il proprio domicilio.

