Codici causali contributo periti industriali e casalinghe

1. Riattivazione causale contributo per i periti industriali



La disciplina del sistema dei versamenti unitari e della compensazione, cui afferiscono anche l’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (“EPPI”), trova riferimento all’art. 17 [1] del d.ls. n. 241/1997 [2].

Con convenzione tra l’Amministrazione Finanziaria e l’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (“EPPI”), è stato regolamentato il servizio di riscossione, attraverso modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al proprio Ente di appartenenza.

Per completezza dell’esposizione giova ricordare che con la risoluzione n. 19/E del 17 febbraio 2015, era stata istituita la causale contributo “E068” denominata “EPPI – Saldo contributivo – art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza”, per il versamento delle somme di pertinenza tramite modello F24. Successivamente la medesima causale veniva soppressa, con risoluzione n. 52/E del 9 luglio 2018, a decorrere dal 18 luglio 2018.

Su istanza dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (“EPPI”), con la risoluzione n. 53/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto alla riattivazione della summenzionata causale contributo “E068”.

In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

nel campo “codice ente”, il codice “0009”;

nel campo “codice sede”, nessun valore;

nel campo “codice posizione”, nessun valore;

nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.



