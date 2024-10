Codice degli incentivi al via, ok dal Consiglio dei Ministri

1. La Legge 27 ottobre 2023, n. 160



Aveva delegato il Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. In particolare, l’articolo 3, aveva delegato il Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese adottando, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 160/2023, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l’attivazione del sostegno pubblico tramite incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a fronteggiare gli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee, nonché a ottimizzare la spesa pubblica dedicata. Nell’esercizio di tale delega, pure mediante l’abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonché l’adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei princìpi generali dettati all’articolo 2 della legge medesima, e degli ulteriori princìpi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, il Governo deve provvedere ad armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato «codice degli incentivi».