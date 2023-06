Clausola divieto di uso diverso sine die: è valida?

1. La vicenda



Una società condomina impugnava ex art. 1137 c.c. la delibera dell’assemblea che le aveva impedito di destinare ad asilo nido l’unità immobiliare di sua proprietà; in particolare l’immobile dell’attore era stato locato alla conduttrice per uso, appunto, di asilo nido, ludoteca e centro per famiglie e bambini. L’assemblea condominiale, nell’impugnata delibera, aveva evidenziato che il divieto, contenuto nell’art. 9 del regolamento di condominio, consisteva nel non destinare gli appartamenti e gli altri enti dello stabile ad uso diverso da quello figurante nel rogito di acquisto; lo stesso articolo vietava di destinare gli alloggi ad uso sanitario, gabinetti di cura, ambulatorio per malattie infettive e contagiose, scuole di musica, di canto, di ballo e pensioni.

L’attrice pretendeva che detta norma del regolamento fosse dichiarata nulla.

Tenendo conto dei divieti regolamentari, il convenuto condominio – che si costituiva in giudizio – proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell’attrice a cessare la destinazione asilo nido dei locali di proprietà della stessa, nonché al risarcimento dei danni. A fronte di tale riconvenzionale, la locatrice condomina chiamava in causa il conduttore per essere tenuta indenne in caso di condanna al risarcimento dei danni. Il conduttore nel costituirsi proponeva a sua volta domanda risarcitoria contro la locatrice, per non avere la stessa garantito l’idoneità dell’immobile locato alla destinazione pattuita nel contratto di locazione.Il Tribunale dava ragione al condominio e condannava locatore e conduttore alla immediata cessazione dell’attività di asilo nido, giacché contraria al regolamento di condominio. La sentenza di primo grado rigettava poi

la domanda dell’attrice diretta a far dichiarare nullità della clausola regolamentare, nonché la domanda risarcitoria del condominio; respingeva poi tutte le altre domande. La Corte di Appello confermava la decisione di primo grado. Secondo la stessa Corte l’attività di asilo nido privato, esercitata dalla conduttrice, comportava sia un mutamento della destinazione d’uso (espressamente vietato) sia lo svolgimento di una delle attività specificamente vietate dal regolamento essendo l’asilo una scuola dove si pratica notoriamente anche musica e canto oltre ad altre attività didattiche che, per l’affollamento dell’utenza, comportano quelle condizioni di rumorosità che la norma regolamentare intendeva del tutto vietare.

In ogni caso la Corte d’Appello faceva presente che la chiamata in garanzia della conduttrice ad opera della stessa locatrice aveva “esteso il contraddittorio” in ordine alla pretesa del condominio, il che bastava a giustificare la condanna solidale delle due società.

La conduttrice ricorreva in cassazione ponendo dubbi sulla validità e opponibilità al locatore della clausola del regolamento in questione.