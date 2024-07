Il contratto di comodato -Scheda di Diritto

Il comodato è un contratto mediante il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un determinato tempo o per un uso specifico, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. È regolato dagli articoli 1803-1812 del Codice Civile.

Gratuità: Il comodato è essenzialmente gratuito. Se è previsto un corrispettivo, il contratto perde la sua natura di comodato e si configura come locazione. Temporaneità: Il comodato è destinato a durare per un periodo determinato o per il tempo necessario all’uso convenuto. Restituzione: Il comodatario è tenuto a restituire la cosa al termine del contratto o quando ne ha fatto l’uso previsto.

2. Obblighi delle parti



Comodante:

1) Deve consegnare la cosa in buono stato e idonea all’uso convenuto.

2) Non può reclamare la restituzione prima del termine convenuto, salvo che non vi sia un urgente e imprevisto bisogno.



Comodatario:

1) Deve custodire e conservare la cosa con diligenza.

2) Non può servirsi della cosa per un uso diverso da quello pattuito.

3) È responsabile per i danni derivanti da uso improprio o negligente.

4) Deve restituire la cosa alla scadenza del termine o dopo averne fatto l’uso convenuto.