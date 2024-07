La nuda proprietà -Scheda di Diritto

La nuda proprietà è una situazione giuridica in cui il proprietario di un bene, solitamente un immobile, conserva la proprietà del bene stesso, ma cede a un’altra persona il diritto di usufrutto. L’usufruttuario ha il diritto di usare il bene e di raccoglierne i frutti (ad esempio, di risiedere nell’immobile o di affittarlo e percepirne i canoni) per un periodo determinato, che può essere vita natural durante dell’usufruttuario o per un periodo specificato.