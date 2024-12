Chirurgo estetico: inadempienza senza risultato atteso

È inadempiente il chirurgo estetico che non consegue il risultato che il paziente si attende dall’intervento. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Tribunale di Pesaro -sentenza n. 823 del 22-11-2024



1. I fatti: l’inadempienza del chirurgo estetico

Una donna proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dai suoi confronti da una struttura sanitaria per il mancato pagamento di un intervento di chirurgia estetica, lamentando l’errore professionale del chirurgo e chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione dei contratti intercorsi con restituzione di quanto pagato, oltre al risarcimento dei danni subiti.

In particolare, la paziente sosteneva di essersi rivolta alla struttura sanitaria convenuta e al chirurgo che ne era socio unico e legale rappresentante per vedere migliorato il proprio aspetto estetico dovuto al fatto di avere un seno più grande dell’altro e una leggera asimmetria tra i due seni. A seguito di una visita di controllo, il medico eseguiva un intervento chirurgico inserendo due protesi mammarie di uguali dimensioni, che però non davano il risultato sperato e pertanto consigliava alla paziente un secondo intervento con l’inserimento di due protesi di diverse dimensioni.

A detta dell’attrice neanche il secondo intervento raggiungeva i risultati sperati e pertanto la paziente si rifiutava di pagare il corrispettivo di detto ultimo intervento (mentre il primo era stato pagato) ed inoltre lamentava delle problematiche psicologiche connesse allo stato ansioso per l’inestetismo dei seni.

La struttura sanitaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale, sostenendo che la paziente si era sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva al seno per migliorare il proprio aspetto estetico e la propria immagine pubblica e che tale obiettivo era stato raggiunto per come la stessa paziente si era dichiarata soddisfatta tramite messaggi WhatsApp inviati alla collaboratrice del medico e per come emergeva dalle fotografie pubblicate sul suo profilo Facebook. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

2. Le valutazioni del Tribunale

Il giudice ha evidenziato come la responsabilità della struttura sanitaria e del chirurgo hanno entrambi natura contrattuale. Infatti, nei confronti della struttura sanitaria, l’accettazione del paziente ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto. Invece, nei confronti del medico, privato o dipendente della struttura sanitaria, la natura contrattuale dell’obbligazione deriva dal c.d. contatto sociale.

Conseguentemente, la struttura sanitaria è responsabile in via solidale con il singolo medico per i danni che sono stati cagionati a terzi e qualora la struttura sanitaria volesse andare esente da responsabilità dovrebbe dimostrare di aver predisposto in maniera eccellente e tempestiva tutti i servizi che le sono stati richiesti e che si è avvalsa di personale idoneo e competente.

Da un punto di vista probatorio, quindi, qualora sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, dovuta all’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova patologia) e del relativo nesso di causalità con la condotta del sanitario; mentre la struttura dovrà provare che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che il danno è dipeso da un evento imprevisto e imprevedibile.

Nel campo della chirurgia estetica, secondo il giudice, rientra nel contenuto proprio dell’obbligazione del sanitario il risultato estetico prospettato con l’intervento e quindi sperato dal paziente. Pertanto, nel caso in cui il risultato conseguito con l’intervento sia significativamente difforme da quanto richiesto, in quanto non è idoneo a rimuovere l’inestetismo ed anzi determina un quadro estetico peggiore di quello di partenza, è configurabile un inadempimento contrattuale del sanitario.

In altri termini, la finalità dell’intervento di chirurgia estetica è quella di migliorare l’aspetto fisico del paziente e di aumentare la positività della sua vita di relazione. Conseguentemente, il fatto che non venga raggiunto il risultato che si aspetta il paziente da un intervento chirurgico equivale a un inadempimento contrattuale del chirurgo.

Nel campo della chirurgia estetica, dunque, il danneggiato dovrà provare l’esistenza del contratto e l’aggravamento della patologia, intesa come ad esempio la sussistenza di esiti estetici negativi, nonché il nesso di causalità tra detti esiti e l’intervento eseguito dal chirurgo.

Inoltre, il paziente dovrà dimostrare che la condotta del chirurgo estetico non è stata diligente dal punto di vista procedurale e che quindi l’intervento non è stato eseguito con la diligenza richiesta.



