Cessione d’azienda senza immobile: una strategia per risparmiare su IVA e imposte

1. Niente immobili, ma resta una cessione d’azienda



Il dubbio principale che si pongono imprenditori e consulenti è se, in assenza del trasferimento dell’immobile, l’operazione possa ancora qualificarsi come cessione d’azienda e quindi beneficiare del regime fiscale di favore previsto dall’art. 2555 c.c. e dall’art. 2, comma 3, lett. b), D.P.R. 633/1972.

La Corte di Giustizia Europea (sentenza C-444/10 del 10.11.2011) ha chiarito che il passaggio di un’azienda non richiede obbligatoriamente la vendita dell’immobile, a patto che il complesso aziendale ceduto consenta la prosecuzione autonoma dell’attività. Se il cessionario può operare senza soluzione di continuità, mantenendo la clientela e il know-how, la vendita senza il trasferimento dell’immobile non snatura l’operazione.

In altre parole, ciò che conta è che il cessionario abbia i mezzi per continuare l’attività, anche se i locali restano al cedente e vengono concessi in locazione o comodato.



