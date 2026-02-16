L’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3215, depositata il 13 febbraio 2026, interviene su una tematica di peculiare rilevanza per professionisti e contribuenti: la responsabilità del commercialista nella predisposizione della dichiarazione dei redditi e, in particolare, l’obbligo di verificare i presupposti delle detrazioni fiscali richieste dal cliente. La pronuncia definisce l’estensione dell’obbligo di diligenza “qualificata” di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., offrendo un principio di diritto destinato a incidere su prassi professionale e contenzioso tributario. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

Corte di Cassazione -sez. III civ.- ordinanza n. 3215 del 13-02-2026 3215.pdf 211 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Detrazioni post-sisma e omissioni di verifica del professionista

I ricorrenti, proprietari di immobili danneggiati dal sisma del 1997, avevano incaricato un commercialista di predisporre le dichiarazioni dei redditi tramite le quali intendevano fruire di specifiche detrazioni fiscali per interventi edilizi. A seguito dei controlli dell’Agenzia delle Entrate (ex art. 36-ter del DPR n. 600/73) le detrazioni venivano disconosciute per mancanza di alcuni adempimenti formali obbligatori, tra i quali: comunicazione di inizio lavori,

dichiarazione di fine lavori,

documentazione completa delle spese. Da ciò derivavano cartelle esattoriali, sanzioni, nonché interessi, per oltre 30.000 euro. Secondo la tesi sostenuta dai contribuenti, il commercialista aveva: dedotto costi senza verificare i presupposti richiesti dalla normativa agevolativa;

gestito in modo negligente le istanze documentali dell’Agenzia delle Entrate;

reiterato l’inserimento delle stesse detrazioni pure negli anni successivi malgrado gli alert dell’Amministrazione finanziaria. La Corte territoriale aveva rigettato la domanda, mentre la Cassazione ribalta la decisione. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

VOLUME Come cancellare i debiti fiscali Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali. Leonarda D’AlonzoAvvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare. Leonarda D’Alonzo | Maggioli Editore 2025 41.80 € Scopri di più

2. Obbligo di diligenza “qualificata” del commercialista

La III Sezione Civile della Cassazione ha richiamato alcuni principi consolidati in ambito di responsabilità professionale (artt. 1218, 1176 c.c.) e, al contempo, chiarito che il commercialista incaricato della dichiarazione dei redditi deve: verificare la sussistenza dei presupposti di legge delle detrazioni richieste;

controllare la presenza delle comunicazioni obbligatorie;

non limitarsi a recepire dati ovvero prospetti forniti dal cliente;

non inserire detrazioni ove gli adempimenti previsti non risultano eseguiti. L’hub della motivazione risiede nella circostanza che la prestazione professionale non si riduce alla trascrizione dei dati, bensì implica un check sostanziale e formale coerente con la funzione della dichiarazione dei redditi, che espone il contribuente a sanzioni di rilievo. La Corte ha anche affermato un principio di diritto destinato a diventare riferimento per la categoria: “Il professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi per conto del proprio cliente, in base alla diligenza richiesta dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ., è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei relativi dati. Con particolare riferimento alle deduzioni fiscali, egli è tenuto alla verifica dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti necessari affinché le stesse siano spettanti e possano quindi legittimamente concorrere alla riduzione del carico fiscale senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale e in modo da consentire al contribuente di ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità”.

3. Nesso causale e danno, quando il professionista risponde

Il collegio della III Sezione Civile della Suprema Corte chiarisce che, nella vicenda concreta: era evidente e facilmente riscontrabile l’assenza della dichiarazione di fine lavori;

tale mancanza, da sola, avrebbe dovuto indurre il commercialista a non inserire le detrazioni;

le sanzioni derivano in modo diretto dalla condotta negligente del professionista. La Cassazione conclude affermando che sussistono sia il nesso causale che il pregiudizio, il contribuente ha subito una perdita patrimoniale (sanzioni e interessi) proprio in quanto il professionista ha inserito detrazioni non spettanti.

4. La gestione delle richieste ex art. 36-ter del DPR n. 600/73

Ulteriore profilo trattato afferisce alla contestazione dei ricorrenti in ordine alla mancata replica del professionista alle richieste dell’Agenzia delle Entrate. La Corte rileva che doglianza siffatta non costituisce domanda nuova e che la Corte d’appello non si era pronunciata sul punto, integrando in tal modo omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.). Per l’effetto, il motivo è stato accolto, con rinvio al giudice di merito.

5. Implicazioni e impatti della decisione per professionisti e contribuenti

Per i commercialisti La dichiarazione dei redditi è un’attività ad alta responsabilità, non è ammessa una gestione meramente formale.

Occorre verificare in modo attivo ogni presupposto delle detrazioni.

La gestione delle richieste documentali dell’Agenzia risulta parte integrante dell’incarico se accettata. Per i contribuenti L’ordinanza offre maggiore tutela nelle fattispecie ove un errore del professionista comporti sanzioni di importi rilevanti.

Resta fermo l’onere di fornire informazioni corrette, tuttavia il check tecnico spetta al professionista. Per avvocati e consulenti La decisione allarga l’ambito del contenzioso risarcitorio collegato alla predisposizione delle dichiarazioni.

Rafforza l’attenzione verso la distinzione tra attività “a monte” (istruttoria delle pratiche edilizie) e attività “a valle” (verifica in sede di dichiarazione).

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!