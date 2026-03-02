Con l’ordinanza n. 4458 del 27 febbraio 2026 la Corte di Cassazione torna a confrontarsi con l’intricata materia delle opere realizzate sulle parti comuni del condominio, confermando la condanna di due proprietari che avevano modificato lo stato dei luoghi innalzando di circa 17 cm una porzione dell’area adibita alla manovra delle autovetture e creando una rampa di raccordo con la propria abitazione. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

1. Quando un dislivello diventa un problema giuridico

Due coniugi avevano deciso di intervenire sull’area comune prospiciente il proprio garage, modificandone la quota originaria per realizzare un collegamento più agevole con la loro abitazione. L’opera, priva di autorizzazione assembleare, aveva comportato un innalzamento di circa 17 centimetri sul tratto destinato alle manovre dei veicoli. Il gesto, ritenuto dal loro punto di vista una mera miglioria funzionale, aveva invece provocato reazioni significative: un altro condomino, uscendo dalla propria abitazione, era scivolato sulla rampa procurandosi lesioni. L’episodio, unito alla contestazione dell’indebita modifica della cosa comune, aveva condotto all’avvio dell’azione giudiziaria. Il Tribunale, dopo aver acquisito prove testimoniali, documentazione fotografica e una consulenza tecnica sullo stato dei luoghi, aveva rigettato la richiesta di risarcimento danni ma ordinato la demolizione dell’opera, ritenendo che la sopraelevazione avesse inciso in modo apprezzabile sulla funzionalità dell’area comune, riducendo la possibilità di un comodo e sicuro impiego dell’area di manovra da parte di tutti i condomini. La Corte territoriale aveva confermato integralmente tale conclusione. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Ricorso, motivi e prospettiva dei proprietari

Non rassegnandosi, i coniugi proposero ricorso per Cassazione. La loro tesi si articolava sostanzialmente in due direttrici: da un lato, ritenevano che la Corte d’Appello avesse introdotto elementi estranei alle allegazioni delle parti, affermando che la sopraelevazione avesse limitato il pari uso dell’area comune senza che ciò fosse mai stato sostenuto dagli attori. A loro avviso, ciò avrebbe comportato una violazione dei principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché un’erronea valutazione delle prove;

dall’altro lato, insistevano sull’idea che la loro opera fosse al più una forma di “uso più intenso” della cosa comune, compatibile con l’art. 1102 c.c. e priva dei requisiti per essere qualificata come innovazione ai sensi dell’art. 1120 c.c. Secondo la loro ricostruzione, l’opera non ostacolava in concreto il passaggio né limitava in alcun modo la funzionalità dell’area. Anzi, sostenevano che la modifica era stata necessaria per porre rimedio a un difetto dell’impianto di scarico della loro abitazione.

3. La Suprema Corte fra limiti processuali e valutazioni sostanziali

La Cassazione affronta dapprima i profili processuali. Essa chiarisce che non vi è alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la qualificazione giuridica dei fatti e la verifica dell’incidenza dell’opera sull’utilizzo comune rientrano nel potere del giudice di merito. Non si tratta di ultrapetizione o extrapetizione, bensì di una fisiologica valutazione delle prove emerse nel corso del processo. Quanto alla presunta violazione dell’art. 115 c.p.c., la Suprema Corte osserva che la decisione dei giudici di merito era fondata su materiali probatori acquisiti in modo corretto, in particolare la consulenza tecnica e le fotografie dei luoghi, e non su elementi introdotti d’ufficio al di fuori dei poteri consentiti. Si tratta, quindi, di una valutazione pienamente conforme all’art. 116 c.p.c. e non sindacabile in sede di legittimità. L’hub della decisione si concentra però sull’applicazione dell’art. 1102 c.c. e sui limiti dell’impiego più intenso. La Cassazione ricorda che limiti siffatti sono superati quando l’opera, pur non alterando la destinazione del bene, compromette la possibilità per gli altri comproprietari di farne un impiego paritetico. Nella specie, i giudici di merito avevano accertato che l’innalzamento della quota del suolo occupava una parte significativa dell’area destinata alla manovra dei veicoli, rendendo di fatto più difficoltoso il transito e l’utilizzo comune. Questa valutazione, di indole squisitamente fattuale, non può essere rivisitata in sede di legittimità. È perciò pienamente legittimo l’ordine di ripristino dello status quo ante. Ulteriormente, la Corte ribadisce che, ove l’opera incida strutturalmente su una parte comune, sarebbe in ogni modo necessario un preventivo deliberato consenso dell’assemblea condominiale, conforme alle maggioranze previste per le innovazioni ai sensi dell’art. 1136 c.c. Il mero “consenso implicito” degli altri condomini, peraltro non adeguatamente provato, risulta irrilevante sotto il profilo giuridico.

4. Rigetto del ricorso e conferma della condanna

La II Sezione Civile della Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando l’obbligo per i ricorrenti di ripristinare la situazione originaria. Viene inoltre confermata la condanna al pagamento delle spese e la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n. 115/2002.

5. Principio di diritto

La domanda di ripristino dello stato dei luoghi di una parte comune del condominio, proposta da un condomino ai sensi dell’art. 1102 c.c. nei confronti del comproprietario che abbia eseguito opere modificative senza autorizzazione assembleare, ha natura reale e si fonda su un diritto autodeterminato, sicché non costituisce mutamento della domanda, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., la deduzione in corso di giudizio dei criteri generali di cui all’art. 1102 c.c. in aggiunta al difetto della preventiva delibera condominiale, trattandosi di mere ragioni giuridiche a sostegno di un’unica pretesa la cui causa petendi si identifica col diritto di comproprietà sul bene comune. L’opera realizzata su una parte comune che, per le sue caratteristiche dimensionali e localizzative, occupi una porzione significativa dell’area destinata alla manovra degli automezzi determinando un innalzamento apprezzabile della quota originaria, non è riconducibile alla facoltà di uso più intenso della cosa comune ex art. 1102 c.c., poiché suscettibile di limitare il comodo utilizzo della medesima da parte degli altri condomini; il relativo accertamento costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Il consenso implicito degli altri condomini è in ogni caso giuridicamente irrilevante, siccome l’opera, ove qualificabile come innovazione ai sensi dell’art. 1120 c.c., richiede una previa delibera assembleare adottata con le maggioranze di cui all’art. 1136, comma 5, c.c. e trascritta nel libro dei verbali ai fini dell’opponibilità ai successivi acquirenti.

6. Punti chiave

La decisione offre almeno tre spunti di riflessione utili per gli operatori del diritto: anzitutto, rende evidente come anche interventi modesti possano alterare gli equilibri di utilizzo della cosa comune, trasformandosi in elementi idonei a compromettere il pari godimento che l’art. 1102 c.c. garantisce a ciascun comproprietario. La misura dell’intervento non è dunque determinante in sé; ciò che conta è l’effetto che esso genera in concreto sulle possibilità di utilizzo da parte degli altri;

in secondo luogo, la sentenza ribadisce la centralità delle valutazioni tecniche operate dai giudici di merito: quando l’accertamento fattuale è sorretto da una motivazione logica e completa, la Cassazione non può sostituirsi ai giudici del merito né riconsiderare le risultanze probatorie secondo una diversa prospettiva;

infine, viene riaffermato in modo netto un principio sovente trascurato nella prassi: il consenso implicito dei condomini non è sufficiente a legittimare opere che incidono materialmente sulle parti comuni. Tali interventi richiedono sempre un percorso formale e documentato, pena l’illegittimità dell’opera e il conseguente obbligo di rimozione.

