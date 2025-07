Casa in costruzione: Guida alla tutela del contraente debole – La recensione della settimana

L’acquisto di un immobile da costruire rappresenta una delle operazioni economiche più complesse e rischiose per il consumatore. Per questo motivo, la legge ha previsto nel tempo un articolato sistema di tutele volto a riequilibrare i rapporti contrattuali fra acquirente e costruttore, tradizionalmente segnati da una forte asimmetria informativa e contrattuale. Il volume Casa in costruzione – Guida alla tutela del contraente debole, Dalla garanzia fideiussoria alla polizza postuma, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon si inserisce in questo contesto normativo con l’intento di offrire a operatori del diritto, notai, avvocati e professionisti del settore immobiliare uno strumento pratico, aggiornato e autorevole per affrontare le principali criticità connesse alla compravendita di immobili in corso di costruzione. L’opera propone un’analisi completa della disciplina del D.Lgs. 122/2005, corredata da esempi pratici, prassi notarili e riferimenti giurisprudenziali di immediata utilità.