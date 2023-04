Calore impianto insufficiente: responsabilità condominio

Un condomino, proprietario di un alloggio al piano rialzato di un caseggiato con serpentine a pavimento, lamentava un’insufficiente temperatura durante l’inverno , mentre ai piani alti del medesimo condominio le temperature risultavano addirittura troppo elevate; poiché il condominio non aveva realizzato nessun intervento il condomino incaricava, a sue spese, un tecnico impiantista, il quale redigeva la propria perizia dalla quale emergeva che le cause del cattivo funzionamento dell’impianto di riscaldamento (in relazione alla porzione insistente sotto l’alloggio di proprietà dell’attore) erano riconducibili al cattivo stato delle finestre dello scantinato, alla mancanza di coibentazione isolante tra il piano cantina ed il piano rialzato e soprattutto alla mancata irradiazione di calore dalle serpentine a pavimento dovuta, a sua volta, dall’accumularsi negli anni di detriti e fanghi verso i piani più bassi. Alla luce di quanto sopra lo stesso condomino citava in giudizio il condominio per sentirlo condannare al pagamento in suo favore del costo della detta perizia, nonché alla realizzazione tempestiva di tutte le opere necessarie a consentire il pieno e corretto godimento della sua proprietà. Il condominio chiedeva il rigetto della domanda per inapplicabilità dell’art. 2051 c.c., assumendo che l’attore, in qualità di condomino, è pro quota custode del bene comune, con le ovvie ed inevitabili conseguenze in punto di legittimazione e concorso nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.

4. Le riflessioni conclusive



In linea generale iI singolo condomino può agire a norma dell’art. 2051 c.c. nei confronti del condominio per il risarcimento dei danni sofferti per il cattivo funzionamento di un impianto comune o per la difettosità di parti comuni dell’edificio – dalle quali provengono infiltrazioni d’acqua pregiudizievoli per gli ambienti di sua proprietà esclusiva – ponendosi quale terzo nei confronti del condominio stesso, tenuto alla custodia ed alla manutenzione delle parti e degli impianti comuni dell’edificio (Cass. civ., sez. III, 11/02/1987, n. 1500). Se, per un difettoso funzionamento dell’impianto, all’interno di un appartamento la temperatura risulta decisamente inferiore rispetto agli altri dello stesso caseggiato, il condomino interessato ha diritto di chiedere che vengano prese le misure necessarie, anche nel caso in cui occorra affrontare una spesa consistente.

Se è stato nominato, sarà l’amministratore a doversi attivare in quanto, in considerazione dell’incarico ricevuto, è tenuto a disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini. Va ricordato che il singolo condomino non è titolare di un diritto di natura contrattuale sinallagmatica nei confronti del condominio con riguardo all’utilizzazione dei servizi comuni e che, pertanto, non può sottrarsi dal contribuire alle spese di gestione del servizio di riscaldamento centralizzato in proporzione ai millesimi, lamentando la mancata o insufficiente erogazione di quel servizio e non può neppure proporre un’azione di danno contro il condominio che non ha promosso un’azione contrattuale nei confronti dell’impresa installatrice dell’impianto (Cass. civ., Sez. Un., 26/11/1996, n. 10492). In sostanza, l’esonero dal pagamento dei contribuiti, è consentito solo se l’impianto centralizzato, per ragioni strutturali, escluda totalmente il condomino dal relativo servizio, mentre, nel diverso caso in cui venga dedotto un insufficiente grado di riscaldamento dell’unità immobiliare, a causa della colpevole inerzia del condominio nel provvedere alla riparazione dell’impianto, il condomino che si ritiene da ciò danneggiato, può pretendere solo il risarcimento del danno.