Bonus trasporti 2023: chi lo può richiedere e come?

È arrivato anche per il 2023 il bonus trasporti, la misura di sostegno al reddito prevista dal cosiddetto decreto carburanti. Per finanziare il bonus è stato stanziato un fondo di 100 milioni di euro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bonus, come riporta il ministro del lavoro Calderone, «rappresenta un sostegno a favore dei cittadini che usufruiscono dei servizi pubblici di trasporto, erogato attraverso un fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si tratta quindi di un aiuto tangibile che il Governo ha voluto assicurare a chi rientra tra le fasce di reddito più basse».

1. In cosa consiste il bonus trasporti 2023?



Il bonus trasporti consiste in un unico voucher personale, valido per un mese dall’emissione, di importo massimo di 60€.

Il voucher dovrà essere utilizzato per l’acquisto di abbonamenti in servizi convenzionati di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Sarà possibile acquistare abbonamenti mensili, per più mesi o annuali.

Il bonus potrà essere richiesto per sé stessi o per un minorenne a carico fiscalmente.