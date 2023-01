Legge di Bilancio 2023 – Riduzione dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori

Dott. Francesco Russo

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Roma Tre” è Consulente del Lavoro in Roma presso Nexumstp S.p.A. Esperto in pay-roll ed amministrazione del personale. E’ Consulente Asseveratore Asse.Co..Ha conseguito il master di specializzazione IPSOA Wolters Kluwer “Diritto

e Pratica del lavoro” ed ha frequentato il Corso di Specializzazione in “Diritto previdenziale e pensioni” presso la Fondazione Studi Consulenti per il Lavoro. E’ stato Articolista fino al 2015 per la rivista Pianeta Lavoro e Tributi