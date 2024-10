Protocollo tra Ministero Giustizia e CNF: avvocati entrano nell’Ufficio legislativo

1. Il protocollo del 10 ottobre



Gli avvocati che saranno individuati e proposti dal Cnf al Ministero della Giustizia avranno il compito di collaborare sotto la direzione del capo dell’Ufficio Legislativo nelle attività di studio, ricerca e consulenza, al fine della formulazione di pareri, all’elaborazione di proposte normative, come anche di attività di interpretazione della normativa vigente nelle materie di comune interesse e afferenti alle competenze del dicastero di via Arenula. I legali interessati dovranno impegnarsi non patrocinare, né personalmente né tramite membri della law firm di cui fanno parte, cause giudiziali o contenziosi, pure stragiudiziali, avverso il Ministero della Giustizia nel corso del rapporto di collaborazione e fino a un anno successivo alla relativa conclusione. Il protocollo ha una durata annuale, comunque rinnovabile entro i limiti del mandato governativo.