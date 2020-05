Autocertificazione: cosa cambia dal 4 maggio e chi sono i congiunti?

Con l’annuncio delle nuove misure che rientrano nella c.d. “fase due” e la pubblicazione in G.U. del testo del d.p.c.m 26 aprile 2020, si è aperto un lungo dibattito sulla nuova causa legittimante gli spostamenti intraregionali: “incontrare congiunti” (art. 1 co.1 lett. a).

Non è ancora chiaro – e a questo punto sembrerebbe da escludere – se occorrerà introdurre un nuovo modulo che preveda effettivamente l’aggiunta di un quinto motivo alle seguenti cause preesistenti: comprovate esigenze lavorative; assoluta urgenza (trasferimento in comune diverso); situazione di necessità (spostamenti abituali di breve distanza); motivi di salute.

Come anticipato dal Corriere della Sera, siamo comunque in attesa di una comunicazione ufficiale del governo che chiarisca alcuni punti fondamentali della questione: le modalità di compilazione del modulo, i nuovi protocolli di controllo da inviare ai prefetti sui motivi degli spostamenti, nonché eventualmente una nozione univoca o un elenco di relazioni affettive per le quali sarà consentito muoversi all’interno della propria regione.

Come compilare il modulo e cosa cambia nei controlli

La questione più dibattuta è stata senza dubbio quella che riguarda la “nuova” autocertificazione, nonché le modalità di controllo delle forze dell’ordine. Partiamo con ordine.

Difficilmente, data anche la tempistica stretta, dal Viminale arriverà un nuovo modulo, pertanto consigliamo di diffidare dagli annunci di nuovi modelli da scaricare che stanno imperversando da giorni i social e con altri annunci in rete. C’è da credere che il governo, anche per una mera questione mediatica, voglia convincere i cittadini che dal quattro maggio non ci sarà nessun “liberi tutti” in merito agli spostamenti, per cui le cause degli stessi dovranno restare ancorate alle ragioni di necessità ed urgenza, seppur nei ranghi di declinazione più ampi di queste due espressioni limitative.

Il modulo utile, che comunque vi potrà essere fornito direttamente in sede di controllo, resta allora quello del 25 marzo scorso, scaricabile direttamente dal sito del ministero dell’interno.

E dunque: cosa si dovrà scrivere per giustificare uno spostamento presso un congiunto?

Innanzitutto, per ovvie ragioni di privacy, non vi sarà richiesto di inserire il nome della persona presso la quale vi state recando. Sul punto, si rende necessario precisare che anche al di là della nuova possibilità di spostamento, i controlli possono e devono limitarsi all’individuazione della causa legittimante, ma mai consentono l’intrusione nella sfera privata dei soggetti, con riguardo alle ragioni specifiche dello spostamento oltre le motivazioni già richieste dal modulo: si pensi per esempio agli articoli acquistati o da acquistare nella spesa per necessità, alle condizioni di salute, alle specifiche mansioni professionali da adempiere nell’ambito delle comprovate ragioni di lavoro.

Dunque, bisognerà barrare una delle quattro ragioni, intuitivamente una fra la “assoluta urgenza” e la “situazione di necessità”, compilare i campi che richiedono l’indirizzo di partenza e quello di destinazione, e presumibilmente, nella sezione delle note, indicare il “rapporto stabile” o la parentela o affinità che vi lega alla persona cui fate visita.

Seppur, come detto, riguardo ai controlli delle forze dell’ordine, non è ancora chiaro fino a che punto sarà legittimo “indagare” nelle ragioni dello spostamento verso un congiunto, soprattutto in relazione a quei legami non assistiti da gradi di parentela o affinità, bisogna considerare che i principi dell’autodichiarazione, l’essenza stessa di questa procedura scelta dal governo ormai due mesi fa, non cambiano. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, è infatti il cittadino che, con la certificazione di un pubblico ufficiale, si assume la responsabilità di quanto dichiarato riguardo a stati, qualità e altre circostanze della persona. Appaiono dunque probabilmente eccessive le polemiche sulla “dimostrabilità” dei rapporti. Se è vero infatti che il pubblico ufficiale deve valutare la sussistenza di una delle cause di legittimità dello spostamento ed eventualmente sindacarne la non ricorrenza, punendo lo spostamento illegittimo, non è altrettanto vero che egli debba poter dimostrare e risalire, seduta stante, alla veridicità di quanto dichiarato. È proprio per questo motivo che, anche nei vari d.p.c.m. di queste settimane, si parla espressamente di controlli “successivi”. Resta da considerare, per ultimo, che quanto dichiarato dal soggetto in un modulo auto-compilato a norma di legge, fa fede fino a querela di falso e sarà solo un giudice, nell’ambito di un eventuale processo penale, a dover stabilire la veridicità di quanto sostenuto dal dichiarante, nel caso specifico per esempio rispetto al rapporto che lo lega con una persona che non rientri nella propria sfera parentale o affine.

La definizione di “congiunti” in attesa di comunicazioni ufficiali

Arriviamo dunque alla questione che ha incuriosito, più di ogni altra, milioni di italiani: chi sono i c.d. “congiunti”? Tra le principali domande rivolte ai motori di ricerca, immediatamente dopo le parole del Presidente del Consiglio Conte, infatti, la parola in questione è balzata in cima alla lista e, al netto delle ironie che ne sono scaturite, non è così agevole pervenire a una nozione oggettiva, soprattutto se si considera che il termine dovrà avere necessariamente una qualche connotazione normativa.

Rispetto alle note Ansa pervenute da Palazzo Chigi, anche in risposta alle polemiche che soprattutto via social sono seguite all’annuncio di Conte, si è potuto subito intuire che l’intenzione del governo fosse chiaramente quella di superare il più oggettivo legame di parentela.

La prima espressione fornita alla stampa è stata quella di “affetto stabile”, una declinazione neanche troppo distante da quelle “relazioni affettive” che da tempo immemore sono oggetto di pronunce della Corte EDU, nonché delle corti nazionali di ogni Paese, soprattutto però in merito a questioni più specifiche come l’ambito familiare, il rapporto di affidamento, il risarcimento del danno.

In Italia, l’espressione “congiunto” ha trovato una declinazione, per la verità totalmente confinata ai rapporti parentali, nella legge penale, in particolare nell’art. 307 c.p., laddove per “prossimi congiunti” si fa riferimento ai soli discendenti, ascendenti, coniuge e unito civilmente, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti. Ma come si diceva, è nella giurisprudenza che l’espressione ha incontrato interpretazioni estensive, come nella sentenza della Cassazione n. 46351 del 2014, in cui si parla di “relazione di affettività stabile” soprattutto con riferimento ai “fidanzati”.

E però, come se la questione non fosse di per sé abbastanza confusa, le dichiarazioni di membri del governo, nell’intenzione di aprire anche alla possibilità di fare visita ad amici, hanno definitivamente imposto la necessità di ricorrere a un’elencazione dei rapporti “giustificanti”.

Si attende perciò, come annunciato, quantomeno l’indicazione di una faq (diffidate dalle false faq che sono circolate nelle scorse ore) in cui chiarire la questione.

Sicuramente rientrano nella definizione tutti i parenti entro il sesto grado (art. 77 c.c.), gli affini, e tutti coloro ai quali si è legati da rapporti di “stabilità affettiva”.

In definitiva, vi consigliamo di fare riferimento alle prossime eventuali comunicazioni ufficiali di Palazzo Chigi o del Viminale. Pare comunque potersi affermare che, senza timore di smentita e sempre al netto del divieto espresso di assembramenti in luoghi pubblici e privati e di una generale prudenza che si impone in casi così eccezionali, le maglie del divieto generale di spostamento all’interno del proprio comune e di quelli limitrofi abbiano subito un evidente allargamento.

