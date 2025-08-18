Attenuanti art. 62 c.p. e lieve entità: sono tra loro incompatibili?

Il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, co. 1, n. 4, c.p. osta all’applicazione dell’attenuante della lieve entità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 22112 del 9-05-2025 sentenza-commentata-art.-6-2025-08-07T185343.961.pdf 117 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’attenuante della lieve entità del fatto di matrice costituzionale

La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma di una decisione emessa dal Gup del locale Tribunale che aveva dichiarato l’imputato colpevole del delitto di rapina aggravata, riconosciuta l’attenuante del fatto di speciale tenuità prevalente sull’aggravante contestata, con la diminuente per il rito, rideterminava la pena in anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 900,00 di multa.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’attenuante della lieve entità del fatto di matrice costituzionale.

In particolare, il ricorrente lamentava come la sentenza impugnata fosse munita di motivazione illogica e contraddittoria, avendo ricompreso l’attenuante della particolare tenuità del fatto di cui alla sentenza 86/2024 della Corte Costituzionale nell’alveo dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., e dunque in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con cui, al contrario, si sostiene che le due circostanze possono concorrere. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

FORMATO CARTACEO Formulario annotato del processo penale 2025 Il presente formulario è stato concepito per fornire all’avvocato penalista uno strumento di agile consultazione.Attraverso gli schemi degli atti difensivi, sono esaminati i vari istituti processuali alla luce delle novità intervenute nell’ultimo anno, con l’evidenziazione della normativa di riferimento e delle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità. La selezione delle formule, accompagnate da suggerimenti per una migliore redazione di un atto, tiene conto degli atti che un avvocato è chiamato a predisporre come difensore dell’imputato, ma anche come difensore delle parti private (parte civile, persona offesa, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria). Il volume contiene sia gli atti che vanno proposti in forma scritta, sia quelli che, pur potendo essere proposti oralmente nel corso di un’udienza, sono di più frequente utilizzo.Un approfondimento particolare è dedicato al fascicolo informatico e al processo penale telematico, alla luce del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, che ha introdotto rilevanti novità in materia di tempi e modi del deposito telematico.Completa il volume una sezione online in cui sono disponibili le formule anche in formato editabile e stampabile. Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma. Valerio de Gioia, Paolo Emilio de Simone | Maggioli Editore 2025 89.30 € Scopri di più

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di rapina, l’attenuante della lieve entità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen., per adeguare la sanzione all’effettiva gravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell’ulteriore attenuante (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024; nello stesso senso, Sez. 2, n. 45395 del 26/11/2024).

Difatti, per gli Ermellini, nel caso di specie, la Corte di merito aveva motivato cumulativamente ed indifferentemente in ordine alle due circostanze senza valutare la possibilità che le stesse potessero concorrere, tenendo a tal fine necessariamente distinti i profili della patrimonialità del danno che rilevano ai fini dell’integrazione dell’attenuante comune, dal complessivo e poliforme apprezzamento richiesto dalla attenuante di creazione giurisprudenziale che riferisce la tenuità al fatto nella sua interezza.

Alla luce delle considerazioni appena esposte, di conseguenza, assorbite le residue censure in punto di dosimetria della pena, la sentenza impugnata era annullata al fine della verifica in ordine al concorso delle circostanze ex art. 62 n. 4 cod. pen. e della lieve entità del fatto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto.



Potrebbero interessarti anche: Recidiva e lieve entità del fatto: la Consulta abbatte il divieto di bilanciamento previsto dall’art. 69 c.p.

Rapina e circostanza di lieve entità: la Consulta torna sulla questione

Corte Costituzionale: lieve entità del fatto anche per il reato di rapina