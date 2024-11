Aprire una partita IVA da psicologo: tutti i consigli

Secondo la normativa fiscale italiana, ogni psicologo che sceglie di intraprendere la strada della libera professione deve aprire una partita IVA. Per quanto tutto ciò possa apparire complesso, è sufficiente seguire i passaggi giusti, ed eventualmente avvalersi della consulenza di un buon commercialista, per gestire il proprio lavoro in maniera efficace anche da un punto di vista fiscale.

1. Qual è il codice ATECO giusto per uno psicologo?

Il primo passo da compiere per aprire partita IVA da psicologo è individuare il corretto codice ATECO, il quale inquadra correttamente agli occhi del fisco il tipo di attività svolta. Nel caso degli psicologi il codice ATECO a cui fare riferimento è “86.90.30”, che risponde alla denominazione “Attività svolte da psicologi”. Esso identifica dunque tutte le attività legate alla psicologia, dalla consulenza alla terapia, fino alle valutazioni psicodiagnostiche.

L’assegnazione del codice ATECO è un passaggio cruciale, in quanto determina anche le aliquote contributive e previdenziali. L’iscrizione a un codice specifico permette anche di accedere a un regime fiscale più vantaggioso, come ad esempio quello forfettario, a patto di non superare un certo limite annuo di fatturato.

2. Come aprire una partita IVA da psicologo: procedura dettagliata

Controllare l’aspetto fiscale della propria attività è semplice grazie a software di fatturazione come Gesto. Molti professionisti sono tuttavia intimiditi dalle procedure di apertura della partita IVA, che possono tuttavia essere gestite in tre modalità diverse, a seconda delle proprie esigenze: Tramite commercialista : il modo più sicuro per evitare errori burocratici e risparmiare tempo, specialmente se non si è pratici in materia fiscale. Un commercialista sarà inoltre un punto di riferimento fondamentale anche per qualsiasi dubbio o problema futuro;

: il modo più sicuro per evitare errori burocratici e risparmiare tempo, specialmente se non si è pratici in materia fiscale. Un commercialista sarà inoltre un punto di riferimento fondamentale anche per qualsiasi dubbio o problema futuro; Online via agenzia delle Entrate : uno psicologo può aprire partita IVA autonomamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate compilando il modello AA9/12 per le persone fisiche. Si tratta di un’opzione gratuita, ma consigliata solo a chi ha familiarità con la modulistica fiscale;

: uno psicologo può aprire partita IVA autonomamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate compilando il modello AA9/12 per le persone fisiche. Si tratta di un’opzione gratuita, ma consigliata solo a chi ha familiarità con la modulistica fiscale; Attraverso una piattaforma telematica o associazione di categoria: si tratta di un buon compromesso per ottenere supporto senza dover ricorrere a un commercialista. Una volta aperta la partita IVA seguendo la modalità più congeniale, sarà inoltre necessario iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP), l’ente previdenziale di riferimento per gli psicologi.