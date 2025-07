Antimafia e controllo giudiziario: costituzionalmente illegittimo l’art. 34-bis, comma 7, del Codice antimafia

2. Le questioni prospettate nella rimessione: illegittimità del 34-bis, co. 7 del codice antimafia per mancata continuità tra controllo giudiziario e aggiornamento interdittiva



In relazione alla vicenda giudiziaria appena richiamata, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sollevava, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a loro volta in combinato disposto con gli artt. 8 CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui «non prevede che la sospensione degli effetti dell’interdittiva, conseguente all’ammissione al controllo giudiziario, perduri anche con riferimento al tempo, successivo alla sua cessazione, occorrente per la definizione del procedimento di aggiornamento ai sensi dell’art. 91, co[mma] 5, cod. antimafia».

In particolare, codesto Tribunale osservava in via preliminare come fosse da escludere la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, militando in tal senso,

anzitutto, il dato testuale dell’art. 34-bis, comma 7, cod. antimafia – secondo cui «[i]l provvedimento che dispone […] il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende […] gli effetti» dell’informazione interdittiva stabiliti dall’art. 94 cod. antimafia – sancirebbe la durata della sospensione per il solo tempo di vigenza della misura di prevenzione, senza possibilità di sua protrazione per via esegetica, essendosi orientata in questa direzione univocamente la giurisprudenza amministrativa, la quale evidenzierebbe anche il difetto di una norma che espressamente preveda la permanenza degli effetti sospensivi dell’interdittiva oltre la cessazione del controllo giudiziario.

Del resto, sempre ad avviso del giudice a quo, nello stesso senso deporrebbe poi la diversità tra i due istituti − per presupposti e finalità − posta in luce («anche sul versante delle conseguenti refluenze processuali, a seguito delle […] decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 7 e 8 del 2023») dagli stessi giudici amministrativi, i quali hanno quindi escluso che l’esito positivo del controllo giudiziario comporti, di per sé, il superamento del giudizio di pericolo di infiltrazione mafiosa posto a base dell’interdittiva, senza ignorare anche la ulteriore considerazione in base alla quale, piuttosto, dei risultati ottenuti con il controllo, il prefetto dovrebbe tener conto ai fini dell’aggiornamento della misura interdittiva, ma con l’importante precisazione che tale giudizio non è vincolato da quei risultati, che non costituiscono una presunzione assoluta di avvenuta bonifica (si cita Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 giugno 2022, n. 4912).

Tuttavia, per il Tribunale amministrativo reggino, proprio con riguardo al mancato raccordo legislativo tra la durata del controllo e il procedimento di aggiornamento, al cui esito potrebbe essere emessa una informazione liberatoria, erano ravvisabili le maggiori criticità fattuali, le quali erano rappresentate nei seguenti termini: “In punto di tempistica, per un verso, si rammenta che il procedimento di aggiornamento si caratterizza per una istruttoria impegnativa e con tempi lunghi, poiché tesa alla verifica dell’incidenza delle sopravvenienze sul pericolo di infiltrazione posto a fondamento dell’interdittiva; e, per altro verso, si dà conto della non condivisa prassi delle prefetture di ritenere necessaria per tale decisione la relazione conclusiva del controllore, prassi che implicherebbe un ulteriore allungamento dei tempi della rivalutazione. Infatti, nel difetto di pregiudizialità dell’esito del controllo giudiziario sul riesame prefettizio, questo potrebbe basarsi anche sulle relazioni provvisorie dell’ausiliario del giudice della prevenzione o sulle circostanze sopravvenute durante la misura poste in evidenza dall’impresa con l’istanza di aggiornamento. In punto di effetti, si dà conto della impossibilità di neutralizzare con efficacia ex tunc le conseguenze negative prodotte dalla reviviscenza dell’interdittiva, nel periodo ricompreso tra la scadenza del controllo e la decisione prefettizia di cui all’art. 91, comma 5, cod. antimafia. E ciò qualunque sia l’esito dell’aggiornamento poiché, nel caso di adozione di una informazione liberatoria, questa ha effetti ex nunc; mentre, nel caso di emanazione di una nuova interdittiva seguita dalla sua eventuale sospensione giurisdizionale in via cautelare, questa sì opererebbe in via retroattiva, ma non sino a coprire anche il lasso temporale antecedente al nuovo provvedimento interdittivo”.

Orbene, dopo avere compiuto codesta disamina, il giudice a quo si dedicava a prospettare le ragioni della non manifesta infondatezza, enunciate nella susseguente maniera: “In primo luogo, il previsto limite del congelamento degli effetti interdittivi sino alla cessazione del controllo giudiziario, e non anche sino alla definizione del procedimento di aggiornamento, contrasterebbe con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. per trattamento disomogeneo di situazioni identiche. L’imprenditore assoggettato alla originaria interdittiva (confermata in via definitiva dal giudicato amministrativo), in esito alla pur favorevole conclusione del controllo giudiziario, non avrebbe alcuno strumento per paralizzarli e, di conseguenza, perderebbe la capacità sia di stipulare i contratti pubblici, per sopravvenuto difetto dei requisiti di moralità, sia di eseguire quelli già stipulati, per l’obbligo di risoluzione previsto in capo alle stazioni appaltanti. In particolare, l’operatore non potrebbe ricorrere al giudice amministrativo (sino alla determinazione prefettizia di aggiornamento) né potrebbe richiedere al giudice della prevenzione una nuova ammissione al controllo giudiziario, il cui presupposto processuale è la pendenza dell’impugnazione giurisdizionale dell’interdittiva, nella specie ormai definita con giudicato sfavorevole. Inoltre, come già illustrato, l’impresa non avrebbe modo di ottenere la cancellazione retroattiva di tali effetti pregiudizievoli. Diversamente, l’incapacità a contrarre e a eseguire gli appalti pubblici non colpirebbe l’impresa che sia destinataria di un provvedimento interdittivo, ma ne abbia ottenuto la sospensione giurisdizionale (con effetti ex tunc) e, neppure, l’impresa che, destinataria di una interdittiva non sospesa per il rigetto della istanza cautelare, sia stata ammessa al controllo giudiziario. In quest’ultimo caso, infatti, il sopraggiungere della misura di prevenzione consentirebbe – secondo l’orientamento maggioritario da tempo formatosi nella giurisprudenza amministrativa nella vigenza del precedente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) − all’operatore economico non soltanto di proseguire nell’esecuzione dei contratti pubblici stipulati, ma addirittura − secondo quanto attualmente previsto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) – di permanere tra i partecipanti alla procedura di evidenza pubblica. Dunque, la prima impresa avrebbe un trattamento normativo deteriore rispetto alle altre due. (…) In secondo luogo, la descritta carenza di rimedi giurisdizionali costituirebbe violazione degli artt. 24, 111, primo e secondo comma, e 113 Cost. per compromissione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi davanti agli organi di giurisdizione amministrativa. (…) Ancora, il difetto di strumenti difensivi (…) vulnererebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU, a loro volta in combinato disposto con gli artt. 8 della stessa Convenzione e 1 Prot. addiz. CEDU. In particolare, alla persona titolare o interessata alla gestione dell’impresa sarebbe negato il diritto a un ricorso effettivo per far valere, in tempi ragionevoli e preferibilmente con carattere preventivo, i diritti riconosciuti dalla stessa Convenzione e, nella specie, quelli al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall’art. 8 CEDU, e alla tutela dei beni privati e della proprietà, garantito dall’art. 1 Prot. addiz. CEDU. (…) la limitazione temporale del congelamento degli effetti dell’interdittiva previsto dall’art. 34-bis, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011 sarebbe contraria al principio di buon andamento, di cui all’art. 97, secondo comma, Cost. in uno con il principio di ragionevolezza. Il ripristino dell’efficacia dell’interdittiva al momento della cessazione del controllo giudiziario con esito positivo, ma prima della definizione da parte del prefetto del riesame dell’attuale pericolo di condizionamento mafioso, frustrerebbe la finalità «dinamica» di tale misura di prevenzione, individuata nella bonifica dell’impresa da situazioni di agevolazione occasionale della criminalità organizzata. In proposito, (…) [si] evidenzia[va] che proprio tale obiettivo giustifica la sospensione dell’incapacità che consegue all’interdittiva: infatti, questo meccanismo consente all’impresa lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, compresa quella contrattuale con l’amministrazione, nella forma “assistita” come mezzo per superare la riscontrata contaminazione. In senso inverso, la nuova decorrenza degli effetti interdittivi al termine del “periodo monitorato” impedirebbe all’impresa di consolidare gli effetti dell’attuato percorso di risanamento e, piuttosto, l’esporrebbe a quei pregiudizi che il controllo giudiziario aveva inteso scongiurare. Si assisterebbe a un «vero e proprio corto circuito normativo»: nelle situazioni meno gravi di permeabilità alla criminalità, ritenute emendabili, da un lato, si concede all’imprenditore di proseguire l’attività con la “supervisione giudiziale”, dall’altro, si consente, al termine di tale monitoraggio, l’automatico riprodursi dell’interdizione. Ciò senza attendere che il prefetto verifichi, nell’ambito del procedimento di aggiornamento dell’interdittiva, l’eventuale incidenza positiva della misura di prevenzione sul pericolo di condizionamento mafioso in origine riscontrato, il quale, peraltro, è già stato considerato dal giudice della prevenzione, al momento dell’ammissione dell’impresa al controllo, di natura solo occasionale. L’irragionevolezza della complessiva disciplina sarebbe lampante proprio ove il riesame prefettizio si concluda in senso favorevole, grazie ai risultati della misura bonificante. In tal caso, gli effetti interdittivi riespansi tra il termine del controllo e l’emanazione dell’informazione liberatoria darebbero luogo a conseguenze negative ineliminabili. Tanto, «con buona pace del principio di buon andamento della P.A.»”.

Oltre a quanto sin qui esposto, si denunciava tra l’altro l’irragionevolezza manifesta della disciplina censurata, la quale richiama i caratteri dell’informazione interdittiva e la funzione del procedimento di suo riesame: il provvedimento prefettizio, quale strumento di anticipata difesa della legalità rispetto al grave fenomeno mafioso, effettuerebbe una valutazione di natura «storico/statica» degli elementi di contaminazione e, per tale ragione, avrebbe validità temporalmente limitata a un anno (art. 86, comma 2, cod. antimafia) in guisa tale che, decorso tale periodo, ne è richiesto l’aggiornamento, d’ufficio o su istanza di parte (art. 91, comma 5, cod. antimafia), tanto più se si considera che il carattere provvisorio della misura e la necessaria verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a suo fondamento, tramite il procedimento di cui all’art. 91, comma 5, cod. antimafia, contempererebbero gli effetti negativi sulla libertà di impresa, come rimarcato dalla sentenza n. 57 del 2020 della Consulta.

Ciò posto, il giudice a quo denunciava, altresì, la «vistosa trasgressione» dell’art. 97 Cost., in relazione ai princìpi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, nel senso che la riespansione dell’efficacia del provvedimento interdittivo nei confronti del contraente privato imporrebbe alle stazioni appaltanti di procedere alla solerte sostituzione dell’appaltatore, con conseguenti ritardi e aggravio di costi nella esecuzione del contratto, così come, specularmente, nella prospettiva dell’appaltatore, il TAR Calabria riteneva che la vigente formulazione dell’art. 34-bis cod. antimafia arrechi un ingiustificato e non necessario sacrificio al diritto al lavoro e al libero esercizio dell’attività di impresa, tutelati dagli artt. 4 e 41 Cost. poiché l’inibizione dei rapporti con la pubblica amministrazione e delle attività private sottoposte a regime autorizzatorio che conseguono al ripristino dell’informazione interdittiva comprometterebbero la capacità economico-produttiva dell’impresa e la forza lavoro ivi impiegata.

Ancora, sempre per siffatto giudice, il mancato coordinamento tra controllo giudiziario e procedimento di riesame determinerebbe una manifesta sproporzione rispetto «allo scopo di massima anticipazione della tutela dell’economia sana dalle incrostazioni criminali che permea il sistema della documentazione antimafia».

Tale fine, secondo il rimettente, avrebbe in effetti potuto essere perseguito con soluzioni meno radicali per l’imprenditore, citandosi, in via esemplificativa, la modulazione della riespansione degli effetti interdittivi in termini graduali (in ipotesi, prevedendone l’operatività nei confronti della sola capacità a contrarre con la pubblica amministrazione o, piuttosto, nei confronti delle sole attività soggette a regime autorizzatorio) ovvero in termini meno afflittivi (ad esempio, con la prorogatio del controllore giudiziario sino alla definizione del procedimento di riesame o con l’apposizione di una condizione risolutiva agli effetti provvisoriamente consentiti derivanti dai provvedimenti ampliativi o dai contratti pubblici, analogamente a quanto previsto dall’art. 92, comma 3, cod. antimafia).

Infine, ad avviso del giudice a quo, lo stesso difetto di proporzionalità violerebbe anche l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, quanto all’ingerenza dell’autorità pubblica nel pacifico godimento dei beni.

In particolare, vi sarebbe una lesione del rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza della Corte EDU, in quanto la disciplina censurata imporrebbe un onere eccessivo alla proprietà privata, non strettamente necessario all’utile soddisfacimento dell’interesse pubblico perseguito.

Chiarito ciò, venendo invece a trattare la rilevanza delle questioni summenzionate, il giudice amministrativo assumeva come le sollevate questioni di legittimità costituzionale fossero strumentali alla definizione del giudizio al suo esame.

L’impugnato provvedimento di risoluzione contrattuale, comminata ai sensi dell’art. 108, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50 del 2016, per sopraggiunto difetto di capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, si fonderebbe invero sulla sola reviviscenza degli effetti dell’interdittiva alla scadenza del termine di durata del controllo giudiziario, secondo quanto previsto dal censurato art. 34-bis, comma 7, cod. antimafia.

Pertanto, ove la disposizione venisse dichiarata costituzionalmente illegittima nei termini prospettati e, dunque, si riconoscesse il congelamento dell’efficacia dell’interdittiva sino alla definizione del procedimento di suo aggiornamento, il provvedimento impugnato sarebbe travolto dal venir meno del relativo fondamento normativo.

Il TAR rimettente concludeva dunque affermando la sussistenza delle condizioni per l’invocata pronuncia additiva nel senso che, posta l’insuperabilità in via esegetica del sospetto di illegittimità costituzionale prospettato, l’unica soluzione che consentirebbe di rimediarvi sarebbe la protrazione temporale della sospensione dell’efficacia dell’interdittiva prevista dalla norma sottoposta a scrutinio, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento di cui all’art. 91, comma 5, cod. antimafia.



