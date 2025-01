Amministrazione di sostegno e operatività on line banking

Come noto l’amministratore di sostegno è una figura di recente introduzione, che ha la funzione di assistere i soggetti fragili, tramite decreto del giudice tutelare che specifica i poteri esercitabili. Il Giudice tutelare deve autorizzare l’amministratore di sostegno ad aprire un conto corrente bancario, a prelevare liquidità e a compiere ogni altra operazione. La legge e il giudice stabiliscono le regole che devono essere seguite dall’amministratore di sostegno per la gestione del conto corrente bancario e dei relativi pagamenti. Il Giudice deve, infatti, autorizzare le varie attività che può compiere, tra le quali anche l’apertura di un conto corrente bancario. Per chi desidera approfondire in modo pratico ed efficace i nuovi strumenti a disposizione degli operatori del diritto, si consiglia il “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”

1. Amministratore di sostegno e conto corrente bancario



Se nel decreto di nomina non è prevista la possibilità di aprire un conto corrente, l’amministratore non può porre in essere questo atto per conto dell’assistito. Deve in tale caso presentare una apposita istanza al giudice tutelare, con la richiesta di ottenere l’autorizzazione all’apertura e alla gestione del conto corrente. Una volta ottenuta l’autorizzazione del magistrato si potrà provvedere alla apertura del conto vincolato intestato all’amministrato e collegato all’amministratore.

Nel decreto di autorizzazione il Giudice deve indicare i limiti entro cui l’amministratore può operare. Se non sono previsti deve essere proposta una seconda istanza affinché il giudice specifichi:

l’importo massimo prelevabile;

la modalità di prelevamento

Il fatto che il conto sia vincolato significa che solo l'amministratore di sostegno può effettuare le operazioni per conto dell'amministrato. Egli opererà per conto della persona fragile nei limiti e nel rispetto della delega ricevuta.