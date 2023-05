Alluvione Emilia-Romagna: il CdM del 23 marzo

Il C.d.M. il 23 maggio, in seguito all’alluvione avvenuto in Emilia-Romagna, ha approvato un d.l. recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché nel settore energetico”. Si dispone peraltro l’entrata in vigore immediata dell’art. 140 Codice Appalti, il rinvio delle udienze, la sospensione dei termini giudiziari.