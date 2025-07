Affidamento diretto: la procedimentalizzazione non è gara

La Guida Normativa prevede ben 4 volumi suddivisi per temi:• ORDINAMENTO ISTITUZIONALE• SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI PUBBLICI LOCALI• SERVIZI ALLA PERSONA• SERVIZI AL TERRITORIO Più un quinto volume con Indice Analitico.In questo modo l’opera si propone come una vera e propria enciclopedia, un manuale pronto all’uso e alla consultazione per tutta l’Amministrazione degli Enti Locali, utilizzabile da più uffici e responsabili.Quest’anno, una grande novità.La Guida è interrogabile tramite chatbot. L’utente potrà porre con grande facilità le domande ed avere le risposte dall’intelligenza artificiale generativa che trarrà le informazioni dal data set autoriale della guida. Le risposte sono suffragate dalle sorgenti che vengono rese visibili. SCOPRI COME INTERROGARE LA GUIDA NORMATIVA 2025Clicca qui per il video tutorialAUTORITIZIANO AMOROSIDirigente del Comune dell’AquilaANTONIO AVITABILEgià Dirigente del Comune di PratoMASSIMO BALDUCCIGià Docente di auditing e controlling UniFI, Full professor di Organization Theory European Institute of Public Administration Maastricht Docente stabile di European Public Management SNAMAURO BELLESIADirigente Ragioneria e Servizi finanziari del Comune di Vicenza PubblicistaPIERFRANCESCO BERNACCHIPresidente della Fondazione Nazionale “Carlo Collodi”SALVIO BIANCARDIFunzionario del Comune di Verona Autore di pubblicazioni e docente in corsi di formazioneAGOSTINO BULTRINIAvvocato, Responsabile ANCI Dipartimento Politiche per il personale e Relazioni sindacali dei ComuniRENZO CALVIGIONIEsperto e docente ANUSCAALESSANDRO CECCHIAvvocato in FirenzeMARCO CESCONFunzionario apicale di E.Q. AOO BIMdigitalPA – Consorzio di Comuni B.I.M. Piave TrevisoPAOLA CINQUEFunzionario Esperto Amministrativo della Regione AbruzzoLUIGI COSCOAvvocato Segretario comunale emeritoGIUSEPPINA CRISTOFAROAvvocato Funzionario Ministero della SaluteMARIO D’ANTINOPresidente emerito della Corte dei conti Avvocato – Revisore legale – Arbitro CONSOBFRANCESCO DELFINOEsperto di finanza e contabilità pubblica Componente Commissione Arconet-MEFCESARE DI BATTISTAFunzionario del Comune dell’AquilaSTEFANIA DOTAVice Segretario Generale ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni ItalianiSIMONE FINIgià Dirigente amministrativo Direttore di struttura dipartimentale di Azienda sanitaria pubblicaDANIELE FORMICONIResponsabile ANCI Area Riforme Istituzionali, Piccoli Comuni, Montagna, Associazionismo, Status Amministratori localiFILIPPO FOTIgià Dirigente dei Servizi Sociali e Immigrazione dei Comuni di Firenze e PratoSTEFANIA GIAMPIETROAvvocato in Roma e LuganoEMILIO GIUGGIOLIResponsabile P.O. Servizio gestioni previdenziali e contabilità del personale – Comune di Siena – Formatore in materia previdenzialeROMANO MINARDIEsperto ANUSCAGIACOMO MURACAAvvocato in FirenzeGIULIO NARDISegretario generale del Comune di CarraraDANIELE NARDUCCIEsperto di promozione ed organizzazione turistica Direttore emerito della Fondazione Nazionale “Carlo Collodi”RICCARDO NARDUCCIDirettore della Guida Normativa per l’Amministrazione locale Dottore Commercialista – Revisore contabile – Consulente ANCIANDREA NATALIAvvocato Cassazionista in Montecatini Terme Mediatore professionista ex art. 18 DM 180/2010MASSIMO NUTINIgià Dirigente del Comune di Prato Consulente Commissione Scuola ANCIPAOLO PADOINgià Prefetto di Firenze – Presidente dell’Opera Medicea LaurenzianaLORENZO PAOLIArchitetto – Dirigente del Comune di Scandicci Consulente ANCIDANIELA PARADISIDirigente del Ministero dello Sviluppo Economico a r.FRANCO PELLICCIAvvocato Segretario generale provinciale emeritoDOMENICO PENNONEGiornalista professionistaALBERTO PONTIAvvocato in Triuggio (MB)ANTONIO RAGONESIResponsabile ANCI Area Relazioni Internazionali, Sicurezza, Legalità e Diritti Civili, Territorio e Infrastrutture, Ambiente e Protezione CivileALESSANDRO ROTADirigente del Servizio attività e rapporti istituzionali del Consiglio regionale del VenetoNEREO TESCAROLISegretario generale comunale emerito Consulente legaleSTEFANIA TESCAROLIAvvocato in RovigoLEILA TESSAROLOAvvocato Funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri Direttore della Rivista giuridica online “Diritto dei servizi pubblici”SILVIA VIVIANIArchitetto – Assessore all’Urbanistica del Comune di LivornoCHIARA ZAMBELLIAvvocato in VeneziaDAVIDE ZENTIDirigente ARTEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Regio

2. Affidamento diretto e discrezionalità amministrativa



Il caso analizzato dalla sentenza Tar Campania, sezione III, del 4 febbraio 2025, n. 909 riguarda la Cooperativa Sociale La Gioiosa (di seguito anche “ricorrente”) che, in proprio e quale mandataria dell’ATI con la Società Cooperativa Sociale Il Sorriso, ha impugnato gli atti della procedura indetta dal Comune di Somma Vesuviana. L’oggetto del ricorso riguarda, in particolare, la Determinazione Dirigenziale n. 116 del 23 luglio 2024 (Reg. gen. n. 889), pubblicata all’Albo Pretorio il 26 luglio 2024, relativa all’esecuzione della deliberazione di coordinamento istituzionale n. 8 del 16 aprile 2024. Tale atto ha disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di supporto e rafforzamento di un ufficio amministrativo.

La ricorrente ha evidenziato che, in data 22 maggio 2024, il Comune di Somma Vesuviana aveva pubblicato il Capitolato speciale d’appalto e l’avviso di raccolta di preventivi a mezzo PEC per l’affidamento del servizio in questione, indicando quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023. La ripartizione dei punteggi prevedeva un massimo di 20 punti per l’offerta economica e di 80 per quella tecnica.

Dall’accesso agli atti, eseguito solo il 6 agosto 2024, la Cooperativa Sociale La Gioiosa ha appreso dell’aggiudicazione del servizio alla Cooperativa Sociale Marica, disposta con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 23 luglio 2024. La ricorrente ha inoltre appreso di essersi classificata seconda con un punteggio di 63,45, contro i 72,30 della Cooperativa Sociale Marica. Tuttavia, l’offerta tecnica della prima classificata risultava in gran parte oscurata, mentre l’offerta economica della Cooperativa La Gioiosa era stata più vantaggiosa (pari a € 129.394,05 rispetto ai € 129.974,16 della Marica).

La ricorrente lamenta l’irregolarità della procedura, con particolare riguardo all’oscuramento dell’offerta tecnica della controinteressata, impedendole di verificare la corretta attribuzione dei punteggi. A tal riguardo, invoca la violazione dell’art. 24, c. 7, della L. 241/1990 e degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplinano il diritto di accesso agli atti e la tutela dei segreti industriali, nonché il principio costituzionale di trasparenza di cui all’art. 97 Cost.

L’oscuramento dei documenti, secondo la ricorrente, ha inciso sulla possibilità di controllare l’adeguatezza della scelta operata dalla stazione appaltante, determinando un vulnus al principio di pubblicità e trasparenza negli appalti pubblici (artt. 27 e 28 D.Lgs. n. 36/2023). La ricorrente solleva altresì censure in ordine alla carenza di motivazione nella determinazione di aggiudicazione (la n. 116 del 23 luglio 2024), lamentando l’omessa specificazione delle ragioni della scelta e della congruità dell’offerta vincitrice rispetto all’oggetto dell’affidamento.

Viene altresì dedotta la violazione dell’art. 48 D.Lgs. n. 36/2023, per l’omessa pubblicazione della graduatoria, e dell’art. 108 dello stesso decreto, per difetto di istruttoria e irrazionalità nell’attribuzione del punteggio. La ricorrente sostiene che il punteggio a lei assegnato non rispecchierebbe il reale valore della propria offerta, evidenziando profili di arbitrarietà e disparità di trattamento.

In via istruttoria, la ricorrente ha chiesto l’esibizione integrale della documentazione relativa all’offerta della controinteressata, con rimozione delle parti oscurate. In sede conclusiva, ha domandato l’annullamento degli atti impugnati, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente già stipulato e il risarcimento del danno per perdita di chance.

Il Collegio, nell’analisi dei motivi di ricorso, ha rilevato la tardività dell’impugnazione riguardante l’accesso agli atti, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 36/2023, avendo la ricorrente depositato il ricorso oltre il termine perentorio di dieci giorni. Inoltre, ha ritenuto infondato il ricorso nel merito, evidenziando che l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e non è soggetto alle stesse garanzie delle procedure di gara.

Il Tar, inoltre, osserva che nelle procedure di affidamento diretto, il D.Lgs. n. 36/2023 prevede che la scelta dell’operatore “anche nel caso di previo interpello di più operatori economici” è “operata discrezionalmente dalla stazione appaltante” (art. 3, allegato I.1), fermo restando l’obbligo di motivarne le ragioni (art. 17, c. 2). Essa sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.

Come già affermato dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe, “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”[1].

Infine, il Collegio ha affermato che l’amministrazione ha proceduto secondo la normativa vigente, rispettando la discrezionalità che le compete nella valutazione delle offerte. Di conseguenza, ha respinto il ricorso, escludendo qualsiasi ipotesi di subentro della ricorrente nell’appalto e rigettando le domande risarcitorie.

Nel caso di specie, dunque si tratta di un mero avviso di raccolta preventivi per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023. Pertanto, secondo le considerazioni di cui sopra, è privo di fondamento il dedotto vizio di mancanza di una graduatoria, che peraltro risulta superato anche dall’ulteriore considerazione della messa a disposizione dei verbali di commissione e dunque delle offerte tecniche dei partecipanti. Non merita, quindi, pregio la presunta carenza di motivazione nella scelta dell’operatore economico vincitore, stante il rispetto delle regole poste prima dello svolgimento della procedura e in ragione della discrezionalità dell’amministrazione procedente in materia.



