Acquisti di beni e servizi nel nuovo Codice degli Appalti

1. Il nuovo Codice degli Appalti



Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, noto comunemente come il Nuovo Codice degli Appalti, è stato concepito con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare le procedure di appalto pubblico, promuovendo trasparenza, concorrenza ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Nel corso degli ultimi anni, l’Italia ha attraversato varie fasi di riforma nel settore degli appalti pubblici, e il D.Lgs. n. 36/2023 si colloca come un fondamentale tassello nel processo di modernizzazione e miglioramento della gestione delle opere pubbliche nel Paese[1].

Le basi per il Nuovo Codice degli Appalti possono essere rintracciate nella necessità di superare le criticità e le inefficienze riscontrate nei sistemi precedenti: prima della sua adozione, l’Italia ha dovuto affrontare sfide legate alla complessità normativa, alla mancanza di trasparenza, alla corruzione ed alla scarsa concorrenza nei bandi di appalto.

Il processo di elaborazione del Nuovo Codice è stato caratterizzato da consultazioni pubbliche, coinvolgendo le diverse parti interessate, tra cui associazioni di categoria, enti locali, organizzazioni sindacali ed esperti del settore e ciò ha permesso di tenere in considerazione una vasta gamma di punti di vista e di esigenze, contribuendo alla creazione di un quadro normativo più completo e bilanciato.

Una delle priorità del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è la semplificazione delle procedure di appalto pubblico attraverso meccanismi volti a ridurre la burocrazia e ad accelerare i tempi di esecuzione delle gare d’appalto: in particolare, vengono semplificate le modalità di presentazione delle offerte e viene data maggiore enfasi all’uso degli strumenti digitali per la gestione delle pratiche. Il decreto mira a garantire un maggiore livello di trasparenza e controllo nelle fasi di predisposizione e gestione delle gare d’appalto attraverso l’introduzione dell’obbligo di pubblicare su piattaforma telematiche tutte le informazioni relative agli appalti pubblici, inclusi bandi, avvisi, verbali ed aggiudicazioni. Questo favorisce la partecipazione delle imprese ed il monitoraggio da parte dei cittadini e delle istituzioni.

Il Nuovo Codice degli Appalti, inoltre, contiene disposizioni volte a contrastare la corruzione e le pratiche illecite nel settore degli appalti pubblici attraverso l’introduzione di controlli più stringenti sull’affidabilità e la moralità dei concorrenti, nonché misure per prevenire fenomeni di collusione e favoritismo. Il decreto promuove la concorrenza tra gli operatori economici, favorendo l’accesso delle piccole e medie imprese ai contratti pubblici, limitando la concentrazione del mercato e favorendo la rotazione degli operatori per garantire la partecipazione di un numero più ampio di soggetti alle gare d’appalto[2].

Il decreto incoraggia l’innovazione e la sostenibilità nelle opere pubbliche, stabilendo criteri equi e trasparenti per valutare le offerte in base a parametri quali l’efficienza energetica, l’impatto ambientale e l’uso di tecnologie innovative e favorendo così la realizzazione di infrastrutture moderne e rispettose dell’ambiente.

Tra le novità principali si annovera la semplificazione delle procedure di affidamento e limiti più alti per gli affidamenti diretti. L’articolo 50 d.lgs. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14;

procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14[1].

Inoltre, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino a 5,382 milioni di euro è fatta salva la possibilità di procedere con gara ad evidenza pubblica senza necessità di motivazione[1].

Il Nuovo Codice degli appalti ha eliminato il divieto del subappalto a cascata che si verifica quando l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto è oggetto di ulteriore subappalto. La novità in materia è stata introdotta dal nuovo articolo 119 il quale dispone, al comma 17, che la stazione appaltante è tenuta ad individuare la categoria di lavori o le prestazioni che, sebbene subappaltati, non possano formare oggetto di ulteriore subappalto. In sostanza, spetta alla stazione appaltante indicare già nel contratto di appalto quali siano i lavori che non possano essere oggetto di subappalto a cascata. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possano formare oggetto di ulteriore subappalto per i seguenti motivi:

specifiche caratteristiche dell’appalto;

natura e complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare;

rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;

garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Il nuovo testo contiene importanti novità anche in tema di livelli di progettazione. Nell’articolo 41 rubricato “Livelli e contenuti della progettazione” è indicato, infatti, che la progettazione in materia di lavori pubblici, si articoli in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica ed il progetto esecutivo. A definire i contenuti dei due livelli è stato introdotto l’allegato I.7 che stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione. Le stazioni appaltanti indicano, quindi, quali siano i parametri da rispettare in ogni fase della progettazione vale a dire: caratteristiche, requisiti ed elaborati progettuali.

Nonostante i numerosi sforzi per migliorare il sistema degli appalti pubblici attraverso il Nuovo Codice, il legislatore ha affrontato alcune criticità e sfide durante il processo di attuazione che possono ostacolarne l’efficacia e la piena realizzazione.

Sebbene il Nuovo Codice degli Appalti promuova l’uso degli strumenti digitali per semplificare le procedure di appalto, l’effettiva digitalizzazione delle pratiche potrebbe richiedere tempo e risorse considerevoli. Inoltre, potrebbero sorgere difficoltà nell’accesso alle piattaforme digitali da parte di alcuni attori, come le piccole imprese o le comunità locali meno tecnologicamente avanzate[1].

Le autorità pubbliche responsabili dell’attuazione del Nuovo Codice potrebbero essere sottodimensionate o non completamente preparate ad affrontare le nuove disposizioni normative. La mancanza di personale qualificato e la scarsa formazione sulle nuove procedure potrebbero rallentare l’efficace implementazione del decreto[2].

Se il Nuovo Codice prevede misure per aumentare la trasparenza ed il controllo nell’ambito degli appalti pubblici, è essenziale garantire un efficace monitoraggio ed un’applicazione uniforme delle norme su tutto il territorio nazionale. L’assenza di un sistema di controllo efficace potrebbe favorire comportamenti illeciti e pratiche non conformi alla normativa[3]. Per approfondire si consiglia il volume: Le principali novità del Codice dei contratti pubblici