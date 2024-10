Gli accordi tra editori italiani e OpenAI: implicazioni legali e giuridiche

Con un comunicato stampa ufficiale, il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato di seguire con attenzione gli accordi siglati tra OpenAI e due dei principali gruppi editoriali italiani, RCS MediaGroup e GEDI Gruppo Editoriale, che sembrano mirare a consolidare una collaborazione tecnologica orientata all’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA), in particolare ChatGPT, riservandosi di valutare l’adozione di azioni più significative.

Questo annuncio solleva importanti questioni legali e giuridiche per il trattamento dei dati personali in Italia, alla luce del crescente utilizzo di modelli di IA nel settore dell'editoria e della comunicazione.

1. La normativa italiana ed europea sull’uso dei dati personali nell’IA

L’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale, come ChatGPT, implica necessariamente il trattamento di grandi quantità di dati, spesso personali, da parte dell’azienda che gestisce l’applicazione e dei soggetti con cui collabora. Pertanto, è fondamentale che ogni operazione di questo tipo sia conforme al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), che impone obblighi specifici per garantire che il trattamento avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati.

In primo luogo, l'utilizzo dei dati da parte di OpenAI deve rispettare il principio di minimizzazione del GDPR, che richiede l'impiego del minor numero possibile di informazioni personali, e quello di trasparenza, che implica la completa informazione ai soggetti sui trattamenti in atto. Tuttavia, in caso di modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni come ChatGPT, questo è un obiettivo complesso, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione dei fini precisi del trattamento, data la capacità della IA di generare testi su argomenti potenzialmente sconosciuti a priori.

2. Il ruolo del Garante e le possibili azioni di vigilanza

Il Garante per la protezione dei dati personali, consapevole della complessità delle implicazioni della collaborazione, si è riservato di “valutare l’adozione di più specifiche iniziative”. Questa presa di posizione implica che l’Autorità potrebbe intervenire a diversi livelli. L’attività del Garante, in situazioni simili, ha lo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in modo conforme alla normativa e che gli utenti siano adeguatamente informati e tutelati nei confronti di tecnologie innovative, specialmente quando vengono gestiti dati particolarmente sensibili o riguardanti vaste platee di interessati, come nel caso dei lettori dei gruppi editoriali.

In caso di riscontro di eventuali irregolarità, il Garante ha la facoltà di intervenire attraverso procedimenti amministrativi, ordini di limitazione o anche blocchi temporanei del trattamento. Questo scenario potrebbe configurarsi se le modalità di raccolta e gestione dei dati personali da parte di OpenAI e dei gruppi editoriali non rispettassero gli standard previsti dal GDPR, o se fossero riscontrate criticità nella protezione delle informazioni personali dei lettori.



3. Il trattamento dei dati personali tra rischio di sorveglianza e opportunità per l’innovazione con l’editoria

Gli accordi tra OpenAI e gli editori italiani aprono un dibattito su un tema cruciale: l’uso di dati personali da parte di intelligenze artificiali può alimentare modelli predittivi e profilazione su larga scala, portando con sé rischi per la privacy. L’IA, infatti, può essere utilizzata per analizzare preferenze, comportamenti e interessi dei lettori, creando una profilazione dettagliata degli utenti. Se non adeguatamente regolamentato, questo utilizzo potrebbe esporre gli interessati a forme di sorveglianza o manipolazione, compromettendo i loro diritti alla riservatezza e alla libera autodeterminazione.

D’altra parte, l’applicazione di tecnologie avanzate come ChatGPT nel settore editoriale può rappresentare un’opportunità di innovazione per il mercato, consentendo di migliorare l’esperienza dell’utente, personalizzare contenuti e creare nuove modalità di interazione tra editori e lettori. Tuttavia, affinché tali sviluppi siano sostenibili, è fondamentale che siano sempre rispettate le normative europee, che prevedono rigorosi obblighi di trasparenza e controllo da parte degli interessati.

4. Le sfide della gestione dei dati per l’IA: tra accountability e responsabilità condivisa

Uno degli aspetti più critici del GDPR è il principio di accountability, che obbliga i titolari del trattamento (in questo caso, gli editori italiani) e i responsabili (come OpenAI) a dimostrare la conformità ai requisiti normativi. Questo implica un impegno a definire con chiarezza ruoli e responsabilità nella gestione dei dati personali, mantenendo una documentazione rigorosa sulle modalità di trattamento, le finalità e le misure di sicurezza adottate.

Nel contesto di accordi tra realtà italiane ed estere, come nel caso di OpenAI, si presenta anche una problematica di trasferimento di dati verso Paesi terzi, che richiede garanzie ulteriori, come l’adozione di clausole contrattuali standard, binding corporate rules o altre misure stabilite dal GDPR. Vista la recente sospensione dello “Scudo per la Privacy” tra Europa e Stati Uniti, è essenziale garantire che i dati dei cittadini europei trattati da OpenAI siano protetti da possibili interferenze governative.