Accesso abusivo a sistema informatico e arresti domiciliari: valutazione della Cassazione

1. I fatti



Il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della persona sottoposta ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 615-ter, primo, secondo comma n. 2 e terzo comma, cod. pen., 319 e 321 cod. pen. per avere, in concorso con altra persona, maresciallo della guardia di finanza che utilizzava le credenziali assegnategli, effettuati 163.123 ingressi abusivi nel sistema informatico di interesse pubblico della banca dati dell’Inps, compiendo 463.921 operazioni di raccolta e memorizzazione di dati relative a 165.548 soggetti; nonché per avere consegnato 2.000 euro in contanti al maresciallo, per compiere atti contrari ai doveri di ufficio consistenti nei menzionati accessi abusivi nel sistema informatico dell’Inps.

L’indagato, avverso tale ordinanza, ha presentato ricorso per Cassazione affidato a due motivi: a) violazione di legge, in relazione agli artt. 121 e 125 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., 319 e 321 cod. pen., e vizio di motivazione per illogicità per avere il Tribunale del riesame confermato l’ordinanza genetica della misura con riferimento al reato di corruzione omettendo di considerare che la somma di 2.000 euro in contanti che il maresciallo aveva versato sul proprio conto corrente non poteva essergli stata consegnata dal ricorrente il giorno precedente, in quanto l’incontro dei due era stato registrato integralmente dagli inquirenti e non era stato ascoltato alcun passaggio della conversazione riguardante la consegna di quell’importo; b) violazione di legge in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere il Tribunale confermato le scelte operate con il provvedimento genetico in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura da applicare, in ragione del criterio di proporzionalità.

Per avere un quadro unitario delle varie riforme che si sono susseguite nel diritto e nella procedura penale e, quindi, della complessiva normativa vigente, si consiglia il seguente volume.