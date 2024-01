Informatori e interesse pubblico in relazione all’accesso abusivo a sistema informatico

In questa stagione breve ma normativamente intensa sono state adottate diverse novità in materia di diritto e procedura penale. Non si è trattato di una riforma organica, come è stata, ad esempio, la riforma Cartabia, ma di un insieme di interventi che hanno interessato vari ambiti della disciplina penalistica, sia sostanziale, che procedurale.Obiettivo del presente volume è pertanto raccogliere e analizzare in un quadro unitario le diverse novità normative, dal decreto c.d. antirave alla legge per il contrasto della violenza sulle donne, passando in rassegna anche le prime valutazioni formulate dalla dottrina al fine di offrire una guida utile ai professionisti che si trovano ad affrontare le diverse problematiche in un quadro profondamente modificato.Completano la trattazione utili tabelle riepilogative per una più rapida consultazione delle novità.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

2. Accesso abusivo a sistema informatico, informatori ed interesse pubblico: l’analisi della Cassazione



La Corte di Cassazione analizza la questione, chiarendo fin dal principio che la condotta dell’imputato in qualità di pubblico ufficiale non è in contestazione: l’accesso abusivo all’interno del PRA per effettuare ricerche nell’interesse del suo investigatore è avvenuto.

La Corte territoriale ha ritenuto l’accesso abusivo (in quanto realizzato per una finalità estranea alla funzione svolta in ragione del suo ufficio) e il PRA un servizio d’interesse pubblico.

La Suprema Corte argomenta citando consolidata giurisprudenza a Sezioni Unite (n. 41210/2017), secondo cui “l’utilizzo di credenziali proprie dell’agente e l’assenza di espressi divieti, non escludono la possibilità che l’accesso o il mantenimento nel sistema informatico dell’ufficio possa comunque essere qualificato abusivo, quando, pur formalmente corretto, risulti effettuato per finalità estranee a quelle proprie della funzione esercitata“. In altri termini, per poter giudicare sulla liceità dell’accesso, occorre aver riguardo non solo alla titolarità astratta del potere esercitato, ma anche al suo concreto esercizio e, quindi, alla finalità perseguita dall’agente, che deve essere confacente alla ratio sottesa al potere di accesso.

Per quanto riguarda il Pubblico Registro Automobilistico, questo è un registro nazionale gestito dall’ACI nel quale vanno registrate tutte le operazioni che riguardano le vicende circolatorie (come ad esempio l’immatricolazione, la compravendita, la demolizione, il leasing, i fermi amministrativi o i pignoramenti) o gli elementi identificativi riguardanti un veicolo. Ebbene, ad avviso della Cassazione, “i dati riportati all’interno del registro, coerentemente con la funzione di pubblicità (notizia) svolta dal registro, sono pubblici (attenendo il pagamento del corrispettivo dovuto per l’accesso alla sola gestione economica del servizio), ma l’accesso e la relativa gestione, proprio in ragione della funzione pubblicistica svolta dal registro, è rimesso a soggetti qualificati, in quanto tali titolari del riconosciuto potere di accesso“.

Ciò premesso, nella gestione del rapporto con il suo informatore, il ricorrente ha offerto l’accesso al PRA (nella specie, il mancato pagamento della somma prevista per l’accesso pubblico) a titolo di corrispettivo per le informazioni in precedenza ricevute, acquisendo e comunicando le notizie richieste evitandogli un pagamento.

Ed è questo il punto in cui la Corte si ricollega al ruolo dell’informatore, chiarendo che, sebbene tale figura non sia estranea al nostro ordinamento (si veda, ad esempio, l’art. 203 cod. proc. pen. il quale legittima gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a non rivelarne i nomi), “la gestione del (pur legittimo) rapporto con l’informatore non può giustificare, in assenza di una specifica regolamentazione, l’esercizio di un potere e un connesso atto di disposizione delle entrate pubbliche a titolo di corrispettivo per le informazioni dovute“.

Quindi l’accesso, avvenuto pacificamente nell’interesse dell’informatore, deve ritenersi abusivo, proprio perché avvenuto per finalità estranee a quelle proprie dell’ufficio.