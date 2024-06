Abuso d’ufficio e abusi edilizi: un caso giuridico bloccato

Avverso la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d’Appello di Messina, proponeva ricorso per cassazione, di natura, come in itinere si vedrà, informativa, il signor B.B., costituito parte civile nella fase di prima istanza dinanzi il Tribunale di Patti con prosecuzione della costituzione dinanzi al giudice dell’appello. In seno all’atto informativo, prodotto dalla parte civile dinanzi al Supremo Collegio, veniva chiarito in modo non equivoco, che il motivo sul quale si fondava la lagnanza della parte civile istante, non atteneva alla violazione, strictu sensu, di un diritto appartenente alla sfera patrimoniale dei suoi diritti soggettivi, bensì era attinente alla gravissima violazione, da parte della Corte d’Appello di Messina, di una norma del codice penale di rito posta dal legislatore a presidio di un presupposto di garanzia riguardante la corretta funzionalità dell’Organo Giudicante, quale è quella che impone (a pena di nullità assoluta, insanabile e inemendabile, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, su notizia proveniente anche da quivis de populo o anche ex officio) l’identità del giudice dell’istruttoria dibattimentale con quello dell’emissione della sentenza (c. d. immutabilità del Giudice ex art. 525, n. 2, cod. proc. pen.) e, nel contempo, la coincidenza del collegio che si è ritirato in camera di consiglio, con l’organo giudicante che ha, poi, redatto la motivazione. Infatti, era avvenuto che, essendo risultato impedito un consigliere della Corte territoriale nel momento processuale in cui si era oramai conclusa l’istruttoria dibattimentale e l’iter processuale stava per giungere al suo naturale approdo, il componente originario del collegio era stato sostituito da altro giudice, al quale ultimo veniva affidata la funzione di relatore del processo di cui conosceva poco o niente. Nella medesima anomalia processuale era caduto anche il presidente del collegio medesimo. Con lo scopo esclusivo di rilevare tale monstrum processuale, la parte civile, considerata l’immobilità assunta sia da parte del collegio di difesa degli imputati, soddisfatto, evidentemente, per l’esito assolutorio comunque conseguito, che da parte della Procura Generale presso la Corte d’Appello, ha ritenuto di informare la Suprema Corte di Cassazione dell’anomalia verificatasi. Il ricorso prodotto dalla parte civile costituita veniva assegnato alla Sezione Terza Penale della Corte Suprema di Cassazione, dinanzi alla quale veniva allibrato al n. 17151/2016 . Con sentenza n. 38854 del 7 aprile 2017, la Terza Sezione Penale del S.C., dopo avere premesso che il ricorso della parte civile, non era mirato alla riparazione della violazione di suoi diritti soggettivi, bensì a far valere, rilevandola e portandola a conoscenza del Giudice delle Regole, la violazione della norma contenuta nell’ art. 525, n. 2, cod. proc. pen ., riteneva assolutamente fondata la doglianza rappresentata, per cui assumeva, con sottostante ineccepibile statuizione giuridica, la seguente decisione: “Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore e in grado di appello”. Il Supremo Collegio non disponeva il rinvio dinanzi al giudice penale individuandolo e indicandolo in una Corte d’Appello diversa da quella che aveva emesso la sentenza annullata, per il semplice motivo, così come rilevato dalla difesa della parte civile, che nessuno dei soggetti processuali, cui competeva di gravare la sentenza della Corte territoriale di ricorso per cassazione, si era mosso in tal senso. Infatti, né la Procura Generale presso la Corte d’Appello, sebbene sollecitata dalla difesa della parte civile, né la difesa medesima degli imputati (che avrebbe potuto e dovuto ricorrere, in quanto il rispetto delle norme rituali rappresenta criterio imprescindibile del buon funzionamento della Giustizia, soprattutto se, come nel caso che ci occupa, la sua osservanza venga esatta dal legislatore a pena di nullità degli atti compiuti, per cui una sentenza, anche se di assoluzione, non produce alcun effetto se viene, poi, annullata), avevano impugnato, con ricorso per cassazione, la sentenza resa dalla Corte territoriale. Malgrado la decisione a carattere terminativo della S.C., Terza Sezione Penale, la difesa degli imputati non si acquietava, proponendo, questa volta, e a sua volta, ricorso per cassazione pretendendo di fondarlo sulla motivazione per cui la Suprema Corte, Sezione Terza Penale, sarebbe incorsa in un errore di fatto e chiedendo, per questo, l’annichilimento della decisione (di annullamento) emessa. I ricorsi venivano assegnati alla Quarta Sezione Penale del S.C., la quale, con sentenza n. 435/2018 del 9 marzo 2018, dopo avere correttamente rilevato che: “Con memoria depositata il 19 febbraio 2018, la difesa della parte civile B.B. aveva concluso per inammissibilità-improponibilità dei ricorsi, ritenendo essersi conclusa la vicenda penale con la definitiva condanna degli imputati PER REVIVISCENZA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PATTI”, ha ritenuto di condividere detta posizione della parte civile ed ha, per questo, statuito di accoglierne la posizione processuale sotto il duplice profilo, sia della inammissibilità del gravame proposto dalla difesa degli imputati, che della reviviscenza della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Patti, decidendo nel modo seguente: “Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende, nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile B.B. che liquida in euro duemilacinquecento oltre accessori di legge”. A questo punto, chiunque, dotato di comune buon senso, avrebbe ritenuto la questione conclusa nell’unico modo ermeneuticamente ortodosso. Ma non è andata così.

4. L’iter processuale di esecuzione