Aberratio ictus e aberratio delicti -Scheda di Diritto

In ambito giuridico, le fattispecie di aberratio ictus e aberratio delicti rivestono particolare importanza nella valutazione degli errori commessi durante l’esecuzione di un reato. L’aberratio ictus si riferisce al caso in cui l’azione criminosa colpisce una persona diversa da quella intesa, mentre l’aberratio delicti riguarda la realizzazione di un reato diverso da quello voluto. Comprendere le differenze tra queste due situazioni e le relative conseguenze penali è essenziale per una corretta applicazione della legge e per garantire una giusta valutazione delle responsabilità penali.

1. Definizioni

Aberratio Ictus: Si verifica quando l’azione delittuosa dell’agente colpisce una persona diversa da quella che l’agente intendeva colpire.

Aberratio Delicti: Si verifica quando, per errore nell’esecuzione del reato, l’agente commette un reato diverso da quello voluto.

2. Fonti normative

Aberratio Ictus: Codice Penale Italiano, Art. 82: “Quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, il colpo lesivo raggiunge persona diversa da quella alla quale era diretto, si applicano le disposizioni dell’articolo 83.”

Aberratio Delicti: Codice Penale Italiano, Art. 83: “Quando, per errore nei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, si verifica un evento diverso da quello voluto dall’agente, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 82, in quanto siano compatibili.”

3. Elementi costitutivi

Aberratio Ictus:

1) Errore nel colpire: L’agente, nel tentativo di commettere un reato contro una persona specifica, colpisce invece un’altra persona.

2) Intenzione iniziale: Deve essere chiara l’intenzione dell’agente di colpire una determinata persona.

Aberratio Delicti:

1) Errore nella realizzazione: L’agente intende commettere un reato specifico, ma per errore causa un evento diverso che costituisce un reato differente.

2) Diversità dell’evento: L’evento causato deve essere diverso rispetto a quello previsto dall’agente.

4. Conseguenze penali

Aberratio Ictus: L’agente è punito per il reato consumato nei confronti della persona effettivamente colpita, applicandosi le stesse pene previste per il tentativo di reato nei confronti della persona che era l’obiettivo iniziale.

Aberratio Delicti: L’agente è punito per il reato effettivamente commesso, ma viene considerato anche il reato tentato, se esso si può configurare come tale.

5. Differenze principali tra aberratio ictus e aberratio delicti -Scheda di Diritto

Elemento Aberratio Ictus Aberratio Delicti Errore Nell’individuazione della vittima Nell’esecuzione del reato Soggetto colpito Persona diversa da quella voluta Evento diverso da quello voluto Normativa di riferimento Art. 82 c.p. Art. 83 c.p. Conseguenze penali Punito per il reato commesso e tentato per l’obiettivo iniziale Punito per il reato commesso e tentato per l’obiettivo iniziale