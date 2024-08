Videointervista con l’avvocato Gabriele Bordoni sul DDL Nordio

La Redazione di Diritto.it è lieta di offrire un’intervista esclusiva con Gabriele Bordoni, avvocato penalista in attività da trentacinque anni, che ci guiderà attraverso i dettagli pratici e tecnici del ddl Nordio. Questa proposta di legge ha generato un vivace dibattito e noi abbiamo deciso di analizzarla a fondo con l’aiuto di un esperto del settore.

In questa intervista, Gabriele Bordoni esamina gli aspetti specifici e le implicazioni concrete del ddl Nordio sul sistema giudiziario italiano. Discuteremo le modifiche proposte, gli effetti previsti sulla pratica legale quotidiana e cosa significheranno per avvocati, giudici e cittadini.

Questa è un’opportunità unica per comprendere le sfumature tecniche di una proposta di legge cruciale direttamente da chi vive e respira il diritto penale ogni giorno.

