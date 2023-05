Veranda in condominio: è un’opera modificatrice?

1. La vicenda



Un condominio, con tutte le riserve e al solo fine di ovviare alle lamentate infiltrazioni di acqua piovana nelle giornate ventose, autorizzava i proprietari dell’appartamento all’ultimo piano a realizzare una pensilina amovibile destinata a coprire parzialmente il terrazzo a livello; la copertura autorizzata doveva essere in lamiera grecata zincata e poggiante su una struttura in canne di ferro leggera”, senza opere strutturali di base e di tamponamento. I condomini dell’ultimo piano, però, nel tempo trasformavano la struttura in una vera propria veranda in vetro e muratura e con copertura non più in lamiera grecata (come autorizzata dall’assemblea condominiale) ma in polistrato, in tal modo aumentando il volume abitabile. Alla luce di quanto sopra il condominio si rivolgeva al Tribunale chiedendo la condanna dei predetti condomini alla rimozione della veranda realizzata nella loro

abitazione in violazione degli artt. 1127 e 1120, comma 2 c.c., nonché del regolamento condominiale (e dello stesso atto di acquisto del bene). Il condominio, infatti, faceva presente che il divieto di modificare in qualunque modo l’architettura dell’edificio o di effettuare opere aggiuntive, previsto dall’art. 7 del regolamento condominiale, integrava di per sé un divieto di modificare l’originario assetto architettonico dell’edificio. Il Tribunale dava ragione al condominio: il giudice di prime cure riteneva che il manufatto non pregiudicasse l’aspetto esteriore dell’edificio condominiale, inserendosi i materiali utilizzati perfettamente nell’architettura dell’edificio. La Corte di Appello confermava la decisione del Tribunale. A sostegno della decisione adottata il giudice dell’impugnazione rilevava che il manufatto oggetto di causa sebbene fosse stato realizzato dalle appellate in difformità di quello assentito dall’assemblea condominiale, non alterava in alcun modo l’aspetto architettonico ed il decoro dell’edificio, come emergeva chiaramente dall’accertamento tecnico e dalle foto allegate. Inoltre i giudici di secondo grado notavano che il manufatto sarebbe stato altrettanto visibile e con analogo ingombro qualora fosse stato realizzato con una diversa copertura o non fosse stato chiuso a vetri. In ogni caso sottolineavano che il CTU, attraverso l’espletamento di prove di carico, riteneva la veranda lecita e rispettosa della normativa sulla sicurezza sismica.