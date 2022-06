Vademecum sui Contratti di Prestazione Energetica (EPC)

Il DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) ha pubblicato un vademecum, che riporta indicazioni utili alle amministrazioni e agli operatori economici in relazione agli Energy Performance Contracts (EPC) conclusi tramite il modello del partenariato pubblico privato (PPP).

L’obiettivo principale del vademecum è quello di fornire indicazioni utili, di semplice comprensione e di pronto utilizzo (da cui l’indice alfabetico per argomento, che caratterizza la pubblicazione) per le amministrazioni e gli operatori del settore che si interfacciano con la PA, anche al fine, da un lato, del rispetto dei contenuti essenziali dello “strumento EPC” e, dall’altro lato, della configurazione dello stesso come PPP, includendo dunque nell’operazione una appropriata allocazione dei rischi tra le parti.

