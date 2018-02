L'utilizzo del marchio comunitario sul territorio dello Stato italiano

Uso nel solo territorio di uno Stato membro e nullità per malafede del marchio comunitario

E’ nullo il marchio comunitario che viene registrato in malafede, da chi sappia che è già utilizzato da un terzo almeno in uno Stato membro, per il solo scopo di impedirgli di continuare a utilizzarlo.

Massima: L’intenzione di impedire al terzo la prosecuzione dell’uso del segno, configurabile anche per l’entrata in mercati di paesi diversi, può, in talune circostanze, caratterizzare la malafede del richiedente; in tal caso, può essere escluso dalla registrazione il marchio comunitario registrato in malafede, da chi sapeva che fosse già utilizzato da un terzo almeno in uno Stato membro, per il solo scopo di impedirgli di continuare a utilizzarlo.

Osservazioni La Suprema Corte ha richiamato la seguente interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza Lindt:«C‑529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Ai fini della valutazione dell’esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell’art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario, in particolare: il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;

l’intenzione del richiedente di impedire a tali terzi di continuare ad utilizzare un siffatto segno, nonché

il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione.» In estrema sintesi, la Cassazione ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia, la quale ha affermato che «la sola consapevolezza dell’uso altrui anche in uno solo degli Stati membri non comporta di per sé stessa la malafede di chi richieda la registrazione del marchio e che a tal fine è necessario prendere in considerazione anche l’intenzione del richiedente al momento della richiesta, osserva che «l’intenzione di impedire ad un terzo di commercializzare un prodotto può, in talune circostanze, caratterizzare la malafede del richiedente» (par. 43) e che «ciò si verifica in particolare qualora in più si dia il caso che il richiedente ha fatto registrare come marchio comunitario un segno senza l’intenzione di utilizzarlo, unicamente al fine di impedire che un terzo entri nel mercato»» Per la Cassazione, l’intenzione di impedire al terzo la prosecuzione dell’uso del segno, è configurabile anche per l’entrata in mercati di paesi diversi.

