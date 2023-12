Tutela di giornalisti e attivisti SLAPP: la proposta dell’UE

Uno step ulteriore, in seno alle istituzioni europee, per la protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani contro affermazioni infondate o procedimenti giudiziari abusivi: la presidenza spagnola del Consiglio UE e l’Europarlamento europeo hanno infatti raggiunto, il 30 novembre, un accordo politico su un testo di direttiva protesa a tutelare le due categorie dalle azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica (cd. SLAPP: strategic lawsuits against public participation). Ora tale accordo dovrà essere ratificato dai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e, se approvato, il testo dovrà in seguito essere adottato formalmente sia dal Consiglio UE che dall’Europarlamento.

2. Gli SLAPP



SLAPP è l’acronimo di “strategic lawsuits against public participation”, ovverosia azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica. L’utilizzo di cause legali col pretesto di mettere a tacere le categorie professionali che si occupano di questioni di interesse pubblico rappresenta un fenomeno in crescita, pertanto, la direttiva in questione presenta l’obiettivo di azionare garanzie procedurali contro tali azioni in materia civile con implicazioni transfrontaliere. Gli SLAPP vengono generalmente avviati da individui potenti, gruppi di lobby, aziende e organi statali, nella finalità di censurare, intimidire e mettere a tacere i critici gravandoli del costo di una difesa legale finché non abbandonano le loro critiche o la loro opposizione. I target degli SLAPP sono in genere i giornalisti e i difensori dei diritti umani, come pure altre persone impegnate nella partecipazione pubblica, quali ricercatori e accademici. L’incremento degli SLAPP è stato documentato in numerosi report sullo stato di diritto: valutazioni della Commissione Europea che esaminano l’evoluzione dello stato di diritto negli Stati membri dell’UE nonché analisi del Consiglio d’Europa.



