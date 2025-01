TikTok: il ban lampo negli USA e la regolamentazione digitale

La regolamentazione di TikTok in Europa non si limita alla sfera politica. Già nel 2023, la Commissione aveva ordinato ai propri dipendenti di rimuovere l’app dai dispositivi aziendali, temendo la trasmissione illecita di dati verso la Cina . Nel gennaio 2025, nuove accuse sono state avanzate contro ByteDance, con organizzazioni come Noyb (l’organizzazione dell’attivista austriaco per la privacy Maximilian Schrems) che hanno denunciato trasferimenti di dati in violazione del GDPR. In parallelo, l’UE ha avviato indagini sul design dell’app e sui sistemi di protezione dei minori. Aspetti come la verifica dell’età, i limiti di tempo di utilizzo e le impostazioni di default sulla privacy sono al centro di un dibattito che mira a bilanciare innovazione e tutela degli utenti più vulnerabili.

6. Conclusioni



La vicenda di TikTok ci offre una lente attraverso cui osservare le tensioni tra tecnologia, politica e diritti fondamentali nel momento storico in cui il digitale ha preso possesso in maniera pervasiva di ogni aspetto della nostra vita. Non è solo una questione di geopolitica o di economia digitale, ma anche di etica e di visione del futuro che vogliamo costruire.

Questa storia mette in luce due approcci radicalmente diversi.

Gli Stati Uniti, nonostante l’immagine di un faro per la libertà d’impresa, oscillano tra il protezionismo tecnologico e una regolamentazione frammentata, spesso dettata da priorità politiche più che da una visione di lungo termine. L’Unione Europea, al contrario, sembra incarnare il ruolo del regolatore globale, adottando un approccio più sistematico e sfidando le piattaforme digitali a rispondere a standard rigorosi per la tutela della democrazia, della privacy e della sicurezza.

Ma la vera domanda che emerge è più ampia: siamo pronti, come società, a gestire il potere delle piattaforme digitali? TikTok non è solo un’app per condividere video; è un ecosistema globale, un motore di cultura (o di mancanza di cultura, a seconda di come la si vuole vedere) e un veicolo di influenza. Regolamentarlo significa inevitabilmente affrontare domande difficili su quanto potere vogliamo concedere alle grandi imprese tecnologiche e quanto vogliamo preservare valori come la sovranità, la trasparenza e i diritti individuali.

C’è poi una riflessione personale che trovo inevitabile: queste piattaforme non nascono come strumenti di controllo o manipolazione, ma come spazi di espressione e connessione. Sono le nostre scelte collettive – come utenti, legislatori e cittadini – a determinarne l’uso o l’abuso. Se vogliamo un futuro in cui tecnologia e umanità possano coesistere in armonia, dobbiamo iniziare a chiederci non solo cosa le piattaforme fanno di noi, ma cosa noi permettiamo loro di diventare.

Forse la soluzione non sta né in un ban drastico né in una regolamentazione eccessiva, ma in un dialogo costante e trasparente tra tutti gli attori coinvolti: governi, aziende, e soprattutto noi, gli utenti. Solo così potremo tracciare un percorso che valorizzi il potenziale della tecnologia senza sacrificare i principi che definiscono le nostre società.