Il testamento pubblico e l’assenso a monosillabi: quando il gesto basta

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9534/2025 depositata l’11 aprile, è tornata a pronunciarsi su una questione delicata in materia di validità del testamento pubblico. L’attenzione dei giudici si è concentrata sul tema dell’espressione della volontà testamentaria da parte di soggetti affetti da gravi limitazioni fisiche. In particolare, si trattava di stabilire se la manifestazione del consenso tramite monosillabi o cenni del capo fosse sufficiente per ritenere valido un testamento pubblico redatto da notaio. Il Manuale Pratico per la Successione Ereditaria e le Donazioni, edito da Maggioli Editore, offre una panoramica completa e aggiornata degli aspetti giuridici e fiscali che regolano le successioni e le donazioni.

Corte di Cassazione -sez. II civ.- ordinanza n. 9534 dell’11-04-2025 monosillabi.pdf 2 MB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La vicenda: testamento impugnato dagli eredi

Il caso trae origine dall’impugnazione di un testamento pubblico da parte dei fratelli del de cuius, i quali convenivano in giudizio l’erede universale e i legatari, sostenendo l’invalidità dell’atto testamentario. A loro avviso, le disposizioni di ultima volontà non sarebbero state valide per due motivi: l’incapacità naturale del testatore e la mancata osservanza delle formalità previste per il testamento pubblico.

Secondo i ricorrenti, il de cuius – affetto da una grave inabilità motoria – si sarebbe limitato a rispondere a monosillabi o ad assentire con movimenti del capo al momento della redazione del testamento. Tali modalità di espressione non sarebbero state, secondo loro, idonee a integrare una volontà pienamente consapevole e giuridicamente valida. Il Manuale Pratico per la Successione Ereditaria e le Donazioni, edito da Maggioli Editore, offre una panoramica completa e aggiornata degli aspetti giuridici e fiscali che regolano le successioni e le donazioni.

FORMATO CARTACEO Come gestire l’eredità giacente Il presente volume vuole offrire una pratica guida all’operatore che intenda affacciarsi al non sempre agevole incarico di curatore dell’eredità giacente. Attraverso il confronto delle linee guida e la ricognizione delle prassi in uso in numerosi uffici giudiziari, il lettore viene guidato lungo tutto l’iter del procedimento di giacenza ereditaria, dai suoi presupposti alla sua conclusione, fino alle problematiche e questioni più frequenti che si manifestano nelle fasi successive alla chiusura. L’utilità di una raccolta organica risponde all’esigenza di proporre le migliori prassi forensi e mappare le procedure che spesso differiscono in modo significativo all’interno dei singoli distretti giudiziari. Completano il volume un Formulario, disponibile anche online in formato editabile, e una sezione dedicata alle risposte ai quesiti più frequenti. Maria SchettinoAvvocato, curatore di eredità giacente presso il Tribunale di Milano. Consulente esterno sul territorio nazionale e patrocinante nei contenziosi giudiziali in ambito successorio e di curatele di eredità giacente.Rosa Anna FumarolaCuratore di eredità giacente presso il Tribunale di Milano. Consulente esterno sul territorio nazionale e patrocinante nei contenziosi tributari in materia di imposte di successione. Maria Schettino, Rosa Anna Fumarola | Maggioli Editore 2025 24.70 € Scopri di più

2. Le valutazioni dei giudici di merito

Il Tribunale di primo grado rigettava le domande, ritenendo che l’incapacità invocata fosse di natura esclusivamente fisica e non intellettiva. Il de cuius, infatti, risultava lucido e pienamente capace di intendere e volere, come confermato anche nel corso del procedimento di interdizione – conclusosi con la sola pronuncia di inabilitazione – nonché dall’esame medico-legale eseguito dal CTU e dai sanitari curanti.

In Appello veniva ribadita la validità del testamento, in quanto il notaio aveva seguito tutte le formalità: lettura dell’atto alla presenza di due testimoni, ricezione della dichiarazione del testatore, e verbalizzazione degli adempimenti. Il fatto che l’assenso fosse stato espresso in forma non verbale non inficiava, secondo i giudici, la genuinità della volontà manifestata.

3. Le doglianze in Cassazione: il nodo dell’art. 603 c.c.

I ricorrenti proponevano ricorso in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 603 c.c., che disciplina il testamento pubblico. A loro dire, la Corte d’Appello avrebbe omesso di rilevare l’assenza di una chiara ed espressa dichiarazione di volontà, elemento imprescindibile per la validità dell’atto notarile.

Secondo il dettato normativo, infatti, il testatore deve dichiarare le proprie volontà al notaio in presenza di due testimoni. Le perplessità nascevano dal fatto che tale dichiarazione, nel caso di specie, era avvenuta mediante cenni e risposte affermative monosillabiche, senza articolazione verbale compiuta.



Potrebbero interessarti anche: Quota di legittima e onere della prova in atti successori

Successione 2025: il nuovo modello per la dichiarazione

4. Il chiarimento della Cassazione: centralità della capacità e coerenza con lo stato di salute

La Suprema Corte ha confermato la decisione d’appello, puntualizzando che l’art. 603 c.c. non richiede necessariamente un’espressione verbale articolata, ma solo una dichiarazione inequivoca della volontà del testatore, purché resa alla presenza dei testimoni. La validità formale dell’atto è subordinata non tanto al “come” viene espressa la volontà, quanto alla sua intellegibilità e conformità con la situazione concreta del soggetto.

Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che l’assenso espresso con monosillabi o movimenti del capo era l’unica modalità possibile per un soggetto con gravi limitazioni motorie ma perfettamente lucido e consapevole. L’incapacità fisica non può inficiare la validità del testamento se non compromette la capacità mentale e se la volontà è percepibile, chiara e non equivoca.