Il 21 settembre 2022, presso la facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma, ha avuto luogo il Convegno “La telemedicina: Dagli scenari attuali agli obiettivi del PNRR”, evento Organizzato da ALTEMS (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari), col contributo di un prestigioso panel di relatori.

1. Il focus del convegno

La pandemia da Covid 19 ha fornito l’impulso per lo sviluppo di soluzioni di telemedicina implementate e utilizzate dalle aziende, anche in frammentario, e coi limiti imposti dall’emergenza sanitaria, per la cura e l’assistenza ai pazienti. La validità dell’approccio e i benefici conseguiti trovano riscontro nell’importanza attribuita alla telemedicina nell’ambito dell’evoluzione prevista in favore del sistema sanitario. Su tali premesse, il focus della discussione è stato l’importanza della capitalizzazione dell’esperienza acquisita e le soluzioni realizzate, anche rispetto alle esigenze delle specifiche patologie e dei differenti contesti clinico-organizzativi, in modo da evolvere nel quadro integrato e sinergico previsto dal PNRR.

2. Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici

La creazione di una Piattaforma Nazionale per i servizi di Telemedicina e il finanziamento di progetti che consentano interazioni medico-paziente a distanza e le iniziative di ricerca ad hoc sulle tecnologie digitali in materia di sanità e assistenza, risulta tra gli obiettivi del PNRR, focalizzati sull’erogazione di prestazioni e servizi di telemedicina, e si affianca a quelli previsti dall’investimento relativo alla Piattaforma Nazionale di Telemedicina, relativa alla divulgazione della cultura in merito alla stessa e all’incontro tra domanda e offerta, afferente alla Componente 2. I dati raccolti durante le prestazioni in telemedicina andranno sinergicamente a beneficio di altri investimenti del PNRR, come il Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione, relativo alla creazione della Piattaforma nazionale di Telemedicina. Lo stanziamento è pari a 1 miliardo di euro.

