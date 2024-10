Responsabilità sanitaria per danni da intervento errato su frattura

La struttura sanitaria risponde del danno causato al paziente a causa di un intervento errato per ridurre una frattura causata da un incidente stradale. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

1. I fatti: intervento errato per frattura

A seguito di un incidente stradale e della conseguente frattura subita ad una gamba, una signora veniva trasportata al Pronto Soccorso di un ospedale, dove – dopo essere stata trasferita al reparto di Rianimazione a seguito degli accertamenti eseguiti – veniva sottoposta ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura, mediante inserimento di un chiudo nel femore sinistro. Successivamente alle dimissioni, la paziente seguiva un percorso di riabilitazione e si sottoponeva a diversi successivi controlli radiografici e ortopedici.

Circa tre mesi dopo l’intervento, la signora cadeva accidentalmente e riportava una frattura della rotula, come veniva accertato dagli esami svolti presso l’Ospedale cui era stata costretta a recarsi nuovamente, che veniva trattata con l’applicazione di un apparecchio gessato.

Dopo 4 mesi, la signora decideva di effettuare una visita ortopedica presso un professore romano, il quale sospettando che vi fosse una sporgenza del chiodo in precedenza posizionato nel femore della signora, richiedeva lo svolgimento di una TAC alla gamba. L’esito di detto ultimo esame confermava il sospetto diagnostico dell’ortopedico e quindi la signora si sottoponeva ad un nuovo intervento per la rimozione del chiodo.

Nonostante la rimozione, la signora continuava comunque ad avere delle problematiche nel funzionamento del ginocchio sinistro.

In considerazione di ciò, la signora adiva il Tribunale di Ragusa per richiedere la condanna della struttura sanitaria presso cui aveva eseguito il primo intervento ortopedico, successivo all’incidente stradale, al risarcimento dei danni dalla medesima subiti in conseguenza dell’errore commesso dai sanitari.

In particolare, l’attrice sosteneva che i sanitari, durante il predetto intervento successivo all’incidente stradale e volto alla soluzione della problematica ad esso conseguente (cioè la frattura del femore), avevano mal posizionato il chiodo, che pertanto aveva sfregato con la superficie interna della rotula e determinando così insorgenza di una condropatia femoro-rotulea e causando la frattura della rotula avvenuta durante la successiva caduta della signora.

La struttura sanitaria si costituiva in giudizio escludendo una responsabilità dei sanitari nella causazione delle due suddette problematiche lamentate dall’attrice e eccependo una carenza di legittimità di quest’ultima ad agire contro la struttura sanitaria.

2. Le valutazioni del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale di Ragusa ha chiarito l’aspetto relativo alla legittimazione della paziente ad adire il Tribunale per chiedere il risarcimento dei danni subiti nei confronti della struttura sanitaria.

A tal proposito, infatti, il Tribunale ha rilevato che il giudizio non aveva ad oggetto i danni conseguenti all’incidente stradale subito dall’attrice, bensì riguardava un fatto diverso e successivo rispetto all’incidente: cioè l’intervento chirurgico eseguito presso la struttura sanitaria e volto a curare la signora della frattura alla gamba che aveva subito a causa del predetto sinistro stradale. Conseguentemente, anche i danni oggetto del giudizio riguardavano quelli derivanti dell’intervento chirurgico suddetto e quelli derivanti dalla successiva caduta accidentale della signora che, senza l’errore medico nell’esecuzione del predetto intervento chirurgico, non avrebbe provocato la lesione della rotula lamentata dall’attrice o l’avrebbe provocata in maniera minore.

Conseguentemente, il Tribunale ha affermato la legittimazione attiva della paziente a formulare la richiesta danni nei confronti dell’ospedale, trattandosi di danni discendenti non dal sinistro stradale che l’aveva vista coinvolta, bensì derivanti direttamente dal successivo e conseguente ’intervento chirurgico eseguito presso l’ospedale.

In secondo luogo, il Giudice ha esaminato la responsabilità della struttura sanitaria, come invocata dall’attrice.

In particolare, il magistrato ha ricordato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia (cioè l’evento di danno) ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare detto danno lamentato.

Pertanto, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare – anche tramite presunzioni – il nesso di causalità tra l’evento di danno e l’azione o l’omissione dei sanitari.

Infatti, nelle obbligazioni di diligenza professionale (come nel caso della responsabilità medica) sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell’interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione (cioè perseguimento delle “leges artis” nella cura dell’interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato).

Una volta che il paziente ha assolto detto onere probatorio, sarà la struttura sanitaria danneggiante a dover provare la sussistenza di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione.



