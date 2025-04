Stalking: condotte, strumenti di difesa e misure cautelari – La recensione della settimana

Il volume “Stalking: condotte, strumenti di difesa e misure cautelari” si presenta come una guida operativa e concreta per chiunque si trovi ad affrontare, nella pratica quotidiana o nell’ambito professionale, il delicato e complesso tema del reato di stalking, disciplinato dall’art. 612-bis c.p.

1. Cosa troverai nel volume “Stalking – Condotte, strumenti di difesa e misure cautelari”

Attraverso 12 quesiti, l’opera costruisce un percorso chiaro e lineare che parte dall’origine normativa del reato fino ad arrivare agli strumenti di difesa, alle sanzioni penali, ai profili risarcitori e alle aggravanti. Ogni domanda è affrontata in modo diretto, con linguaggio accessibile ma rigoroso, e corredata da riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali aggiornati (inclusi gli interventi delle leggi 171/2024 e 4/2025) e indicazioni pratiche.

Il testo analizza anche le declinazioni dello stalking in diversi ambiti: relazionale, lavorativo, condominiale, digitale e giudiziario. Ampio spazio è dato alla denuncia del reato, agli obblighi informativi verso la vittima, agli strumenti di protezione – come l’ammonimento del Questore e le misure cautelari – e al ruolo fondamentale dei centri antiviolenza.

2. Punti di forza

Il principale punto di forza dell’opera risiede nella sua vocazione pratica. A differenza di molti manuali accademici, qui si punta a fornire risposte operative a domande frequenti, con un taglio pensato per chi si confronta ogni giorno con il fenomeno: avvocati, forze dell’ordine, operatori sociali.

Un altro elemento distintivo è la struttura a quesiti, che favorisce una consultazione rapida e mirata. L’organizzazione dei contenuti riflette le esigenze reali degli operatori e permette di accedere rapidamente all’informazione utile, evitando ricostruzioni astratte e dispersioni teoriche.

Il volume si distingue anche per la chiarezza del linguaggio: seppur tecnicamente preciso, è accessibile anche a un pubblico non specializzato, compresi i soggetti coinvolti in prima persona come vittime di stalking. L’autore riesce a bilanciare rigore giuridico e divulgazione, facendo sì che il testo possa diventare anche uno strumento di orientamento e consapevolezza.

Non da ultimo, merita una menzione l’aggiornamento normativo e giurisprudenziale, che tiene conto delle ultime modifiche legislative in materia di tutela delle vittime e sicurezza pubblica, segno di un volume al passo con l’evoluzione normativa.

3. Perché leggerlo?

Perché il reato di atti persecutori è uno dei più complessi e trasversali del nostro ordinamento, con implicazioni penali, processuali e sociali. Capire cosa configura effettivamente lo stalking, quali sono le prove richieste, come proteggere la vittima e quali misure cautelari siano attivabili, richiede conoscenze aggiornate e interdisciplinari.

Questo libro è un alleato indispensabile non solo per chi difende, ma anche per chi tutela, per chi informa, per chi denuncia. Offre una mappa chiara per orientarsi tra le norme, i percorsi giudiziari e gli strumenti di difesa, con attenzione anche ai profili risarcitori e al confronto con reati simili.

È un testo che si legge non solo per approfondire, ma anche per agire con maggiore consapevolezza.

4. Chi dovrebbe leggerlo?

Si tratta di un libro pensato a supporto di professionisti, e dovrebbero leggerlo: Avvocati penalisti , che devono affrontare casi di atti persecutori dalla fase cautelare a quella dibattimentale e risarcitoria.

, che devono affrontare casi di atti persecutori dalla fase cautelare a quella dibattimentale e risarcitoria. Magistrati e operatori di polizia giudiziaria , per approfondire le condotte rilevanti e gli strumenti di intervento e tutela.

, per approfondire le condotte rilevanti e gli strumenti di intervento e tutela. Operatori dei centri antiviolenza , assistenti sociali e psicologi, che offrono supporto diretto alle vittime e necessitano di strumenti aggiornati e affidabili.

, assistenti sociali e psicologi, che offrono supporto diretto alle vittime e necessitano di strumenti aggiornati e affidabili. Formatori e studiosi del diritto penale, che possono trovare nell’opera un punto di partenza utile per lezioni e seminari pratici. In conclusione, Stalking – Condotte, strumenti di difesa e misure cautelari è molto più di un manuale: è un vero e proprio strumento operativo che coniuga chiarezza espositiva, aggiornamento normativo e utilità pratica. Un testo che mancava e che oggi si rende indispensabile per chi vuole comprendere e contrastare con efficacia un reato tanto subdolo quanto diffuso.

FORMATO CARTACEO Stalking – Condotte, strumenti di difesa e misure cautelari Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente.L’esposizione è lontana dalla banale ricostruzione manualistica degli istituti ov- vero dalla sterile enunciazione di massime giurisprudenziali.Si giunge a dare esaustive soluzioni ai quesiti che gli operatori del diritto incontrano nella pratica attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giurisprudenziali e consigli operativi sul piano processuale.Quali sono le condotte che integrano il reato di stalking? Quale dev’essere l’atteggiamento del reo? Quali sono le circostanze che aggravano la condotta?Il presente volume si rivolge a tutti i professionisti che, a vario titolo, sono coinvolti nel prestare assistenza alle vittime di stalking (operatori del diritto, di polizia e del sociale) e anche alle stesse vittime per fornire, attraverso un linguaggio ‘semplice’ e comprensibile, un’analisi del delitto di atti persecutori (cd. stalking ) di cui all’art. 612-bis c.p. e degli strumenti di tutela a loro disposizione.L’opera è completata dall’indicazione puntuale delle norme di riferimento e dei più rilevanti orientamenti giurisprudenziali.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma previsto dalla legge costituzionale n. 1/1989. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni. Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2025 19.95 € Scopri di più

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!