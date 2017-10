Spesometro, proroga al 16 ottobre

Spesometro, arriva l’ulteriore proroga

Spesometro, alla richiesta dei professionisti, ecco in arrivo l’ulteriore proroga. Ancora manca il decreto ufficiale, ma si parla di un’ulteriore proroga del termine al prossimo 16 ottobre. A fronte dei disagi al sistema di trasmissione, che si sono prolungati per circa due settimane, il primo rinvio al 5 ottobre non si è rivelato sufficiente. Infatti, come più volte ricordato, ci sono stati problemi a livello di privacy, per cui l’Anagrafe tributaria non avrebbe tutelato i dati sensibili dei contribuenti. Non si tratta, dunque, di semplici questioni tecniche.

Problemi tecnici e non solo

Prima di stabilire ufficialmente il nuovo termine utile per l’invio dei dati delle fatture, il Ministero richiede che il sistema telematico riprenda a funzionare in via integrale. Infatti, la prima proroga veniva concessa, mettendo a disposizione dei contribuenti e dei professionisti, solo una parte dei servizi; alcuni di questi sono rimasti inutilizzabili perché non ne era ancora stato effettuato il ripristino. La Sogei dovrà spiegare all’Agenzia delle Entrate e al Garante della privacy cosa sia accaduto e quali siano stati i problemi che hanno causato la sospensione integrale del servizio.

La disapplicazione delle sanzioni

I funzionari e i tecnici sono all’opera anche per eliminare le sanzioni legate alle trasmissioni tardive o con errori materiali, con un intervento regolamentare il più possibile uniforme su tutto il territorio. Gli ordini dei commercialisti avevano infatti manifestato la preoccupazione che i tagli alle sanzioni potessero verificarsi in modo troppo discrezionale, senza razionalità. Comunque, già domani i vertici di Sogei forniranno chiarimenti su quanto accaduto al sistema e potranno comunicare se i servizi siano o meno tornati del tutto funzionanti.

