La Società in Accomandita Semplice (S.a.s.) -Scheda di Diritto

La Società in accomandita semplice (S.a.s.) è una forma di società di persone, disciplinata dagli articoli 2313-2324 del Codice Civile italiano, che si caratterizza per la presenza di due diverse categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti . Questa struttura societaria è spesso utilizzata quando si desidera combinare la flessibilità della gestione tipica delle società di persone con un parziale limite di responsabilità per alcuni soci. Vediamo nel dettaglio le sue caratteristiche principali, i ruoli dei soci, le responsabilità, le modalità di costituzione e gli aspetti legati alla gestione e alla rappresentanza.

3. Amministrazione e rappresentanza nella società



La gestione della S.a.s. è affidata esclusivamente ai soci accomandatari, che possono agire in nome e per conto della società. Essi sono gli unici autorizzati a compiere atti di gestione ordinaria e straordinaria. I soci accomandanti, invece, non possono compiere alcun atto di amministrazione, altrimenti decadono dal beneficio della responsabilità limitata e diventano responsabili in modo illimitato per le obbligazioni sociali, come se fossero accomandatari.

Inoltre, per quanto riguarda la rappresentanza verso i terzi, la responsabilità per gli atti compiuti dagli amministratori grava esclusivamente sui soci accomandatari, che rispondono anche con il proprio patrimonio personale.