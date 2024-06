1. Cos’è il Buy now, pay later? Chi lo offre?



Il Buy Now Pay Later (BNPL) è un tipo di finanziamento a breve termine, solitamente senza interessi, che consente di acquistare immediatamente e pagare in futuro (solitamente di 3 o 4 rate). Questo è pensato principalmente per alcune categorie merceologiche come abbigliamento, viaggi, elettronica di consumo e avviene prevalentemente per acquisti online. Il BNPL è offerto da società specializzate che gestiscono l’operazione per conto dei commercianti (online o fisici), spesso non regolamentate.

Non esiste ad oggi una regolamentazione specifica, e non è pertanto soggetto agli obblighi di trasparenza applicabili ai servizi bancari.

Sulle piattaforme di e-commerce, il cliente che lo desidera può selezionare una modalità di pagamento «Buy Now Pay Later» (BNPL) mentre sta effettuando un ordine di beni o servizi. In pochi e semplici passaggi la richiesta di rateizzazione sarà completata, basta prendere come esempio Klarna che permette di poter suddividere importi.

Come detto, allo stato attuale, il BNPL non è oggetto di specifica tipizzazione e, quindi, la disciplina e le tutele applicabili variano a seconda della concreta configurazione dell’operazione di BNPL.

Due i principali modelli di BNPL:

dilazione di pagamento concessa direttamente al consumatore da una banca o da un intermediario finanziario in virtù di un accordo col venditore (applicazione della disciplina del credito al consumo);

combinazione fra dilazione di pagamento concessa direttamente dal venditore al consumatore (senza interessi o altri oneri, ma commissioni in caso di ritardo o mancato pagamento) e una cessione pro soluto del credito dal venditore ad una banca o ad un intermediario finanziario immediatamente successiva.

La facilità di accesso a questo tipo di prodotto e le possibili conseguenze che possono derivarne da un suo scorretto utilizzo (incentivo ad acquisti non del tutto sostenibili ed esposizione al rischio di sovra indebitamento) hanno indotto la Banca d’Italia ad avvisare i consumatori sui rischi in cui possono incorrere nell’accedere al BNPL e ricordare loro quali sono le tutele previste dalla disciplina in materia di trasparenza bancaria.