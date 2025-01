Separazione delle carriere dei magistrati: il primo sì dalla Camera

La Camera dei Deputati ha approvato in prima deliberazione il disegno di legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati, segnando un punto di svolta nel dibattito sull’organizzazione della giustizia italiana. La riforma, fortemente sostenuta dal Governo Meloni, modifica alcuni articoli della Costituzione e stabilisce una netta distinzione tra magistratura giudicante e requirente, ridefinendo anche il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e introducendo l’Alta Corte disciplinare.

La separazione delle carriere mira a garantire un equilibrio tra le funzioni giudicanti e requirenti, eliminando il rischio di sovrapposizioni di ruoli e rafforzando l’indipendenza della magistratura. La riforma, inoltre, si propone di ridurre l’influenza delle cosiddette “correnti” interne al CSM, individuando nel sorteggio un metodo più trasparente per la selezione dei membri togati e laici. Secondo i sostenitori, il divieto di passaggio tra le carriere elimina possibili conflitti di interesse, poiché un magistrato che ha ricoperto il ruolo di PM potrebbe portare pregiudizi nel passaggio alla funzione giudicante. La creazione di due CSM separati riflette questa visione, delegando a ciascun organo il compito di gestire assunzioni, trasferimenti e valutazioni professionali dei magistrati di rispettiva competenza. L’introduzione dell’Alta Corte disciplinare, invece, intende rafforzare l’autonomia e l’imparzialità del sistema disciplinare, riducendo il potere dell’autogoverno interno della magistratura e affidandolo a un organo terzo.

3. Il lungo percorso legislativo



Trattandosi di una riforma costituzionale, il disegno di legge deve affrontare un iter complesso. La proposta deve essere approvata due volte da entrambe le Camere, con un intervallo di almeno tre mesi tra le votazioni, e potrebbe essere sottoposta a referendum popolare se non raggiungerà la maggioranza qualificata dei due terzi dei parlamentari nella seconda votazione.

Oltre all’approvazione del testo costituzionale, saranno necessari interventi legislativi secondari per adeguare le normative vigenti. Ad esempio, la legge n. 195/1958, che disciplina il funzionamento dell’attuale CSM, dovrà essere rivista per riflettere la creazione dei due nuovi consigli.