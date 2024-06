Sentenza Lexitor: tutte le novità riguardo l’estinzione anticipata del prestito

1. Il diritto alla riduzione dei costi: la sentenza Lexitor



La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato che i consumatori, restituendo anticipatamente il loro finanziamento, hanno diritto a una riduzione dei costi totali del credito, inclusi gli interessi e altri costi relativi al periodo residuo del contratto.

Questo principio, inizialmente stabilito da una direttiva comunitaria del 2010, si rivela una vittoria significativa per i consumatori, ma impone nuove sfide per gli operatori del settore finanziario.

La Lexitor, un’azienda polacca specializzata in servizi ai consumatori, ha sollevato un’importante questione legale alla Corte di giustizia europea riguardante una legge dell’Unione Europea del 2010, che stabiliva che i consumatori avessero il diritto di essere rimborsati per i servizi o i periodi non effettivamente utilizzati in caso di estinzione anticipata di un prestito.

Il modo in cui questa legge è stata interpretata variava da uno stato membro dell’UE all’altro, portando a incertezze e applicazioni inconsistenti nei diversi paesi. La Lexitor ha cercato quindi di ottenere una chiarificazione su come questa direttiva dovesse essere applicata uniformemente in tutti gli stati membri, per garantire che tutti i consumatori europei potessero godere degli stessi diritti senza ambiguità nella loro applicazione.

Il Decreto “Sostegni” italiano, ad esempio, introdotto nel 2021, era in contrasto con la sentenza europea dal momento che:

chi aveva estinto un finanziamento prima del 25 luglio 2021 avrebbe potuto ottenere un rimborso basato solo sulla durata effettiva del prestito

mentre chi aveva estinto il prestito dopo quella data avrebbe avuto indietro anche tutti gli altri costi per i servizi non usufruiti.

Dopo molto tempo, la Corte Costituzionale italiana ha preso una decisione definitiva, stabilendo che non è giusto limitare questo diritto solo a certi tipi di costi o a contratti firmati entro determinate tempistiche.

Con quella che è diventata poi la Sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione Europea tutti i consumatori, a prescindere dalla data di firma del loro contratto di prestito, possono godere dei vantaggi di un rimborso anticipato in modo equo, senza discriminazioni o limitazioni ingiuste.