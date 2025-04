Seconda convocazione dell’assemblea: deve riportare l’esito della prima?

Il verbale della seconda convocazione deve riportare espressamente che la prima convocazione non ha avuto esito positivo? Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni.

riferimenti normativi: art. 1136 c.c.;

precedenti giurisprudenziali: Trib. Napoli, Sentenza del 03/07/2024, n. 6731

1. La vicenda: dubbi sulla regolarità della delibera

Gli attori hanno deciso di portare in giudizio il condominio per contestare una serie di irregolarità legate ad una delibera assembleare, chiedendone l’annullamento. Gli attori, tra l’altro, hanno sollevato dubbi sulla validità della convocazione dell’assemblea, sostenendo che non si era verificato correttamente l’esperimento della prima convocazione. Con comparsa si è costituito il condominio eccependo in via pregiudiziale la decadenza dall’impugnazione della delibera condominiale (essendo stato comunicato al condominio l’avvio del procedimento di mediazione oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137, co.1 c.c.), ed affermando nel merito che dalla semplice lettura del verbale, redatto in sede di assemblea, era possibile verificare l’esperimento di una prima convocazione. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni.

2. La questione

L’omessa redazione del verbale di prima convocazione preclude la validità della seconda se il verbale non contiene un espresso riferimento alla mancata costituzione dell’assemblea di prima?

3. La soluzione

Il Tribunale ha dato ragione agli attori. Lo stesso giudice ha osservato che l’amministratore pro tempore si è limitato a dare atto della regolare costituzione in seconda convocazione dell’assemblea riportando il dato in epigrafe al verbale. Il Tribunale ha rilevato che, nel caso in esame, la delibera condominiale impugnata non può considerarsi adottata nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dall’ art. 1136 c.c., comma 3. Questa conclusione si basa sull’assenza di prova relativa allo svolgimento della prima convocazione. Secondo il giudicante non è stato infatti prodotto il verbale negativo della prima riunione, né nel verbale della seconda convocazione vi sono riferimenti, anche solo impliciti, all’esito della prima. Il Tribunale, accogliendo le richieste degli attori, ha annullato la delibera condominiale impugnata. La decisione si basa su un principio chiave: sebbene non sia necessario che dell’avvenuto esperimento della prima convocazione sia redatto un verbale negativo (con la conseguenza che una volta accertata la regolare convocazione dell’assemblea, l’omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell’assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l’assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida), è viceversa necessario che di tale attività sia dato atto nella delibera assunta dall’assemblea in seconda convocazione e, peraltro, nelle forme di cui all’art. 1136 ultimo comma c.c. (senza che del contenuto della discussione avvenuta possa darsene prova orale). In pratica, stante che la redazione del verbale raffigura un momento necessario del procedimento collegiale, ed atteso che la mancata o l’irregolare redazione raffigura uno dei vizi di forma, che legittima l’impugnazione, ne consegue che, alla predetta verbalizzazione, dovrebbe procedersi sempre, anche quando l’assemblea non si sia regolarmente costituita o non abbia deliberato, trovando ciò conferma, attualmente, nella nuova versione dell’art. 1130, n. 7, c.c. che, all’interno del registro dei verbali delle assemblee, prescrive che siano annotate, altresì, le eventuali mancate costituzioni.



