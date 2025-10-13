Rumore in condominio: conta la diffusività o il numero di lamentele?

Stereo ad alto volume del condomino e disturbo della quiete pubblica: conta la diffusività del rumore o il numero di lamentele? Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni., disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon.

riferimenti normativi: art. 659 c.p.

precedenti giurisprudenziali: Cass. pen., sez. III, Sentenza n. 12555

del 27/03/2023

1. La vicenda: il disturbo della quiete pubblica

Un condomino veniva condannato dal Tribunale al pagamento di una ammenda di 300 euro per aver disturbato la quiete pubblica, in violazione dell’articolo 659 c.p. Secondo quanto accertato, il condannato aveva causato rumori molesti, soprattutto nelle ore notturne, ascoltando musica ad alto volume e provocando fastidi ai condomini dell’appartamento sottostante, al punto da compromettere il loro riposo e la normale vita quotidiana. Il condominio “rumoroso” decideva di impugnare la sentenza del Tribunale, presentando ricorso in cassazione basato su due motivi principali.

In primo luogo, il ricorrente sosteneva che i rumori non avevano disturbato più persone, come richiesto dalla legge, ma solo gli abitanti dell’appartamento sottostante. La tesi della difesa del condannato era che nessun altro condomino aveva segnalato disagi o presentato lamentele.

Il condomino contestava inoltre il fatto che il giudice si fosse basato unicamente sulle dichiarazioni delle persone offese, senza disporre alcuna perizia fonometrica o accertamento tecnico che potesse dimostrare l'effettiva intensità dei rumori e la loro capacità di propagarsi oltre l'appartamento immediatamente adiacente. Ad avviso del ricorrente sarebbe stato necessario ricorrere a un esperto per valutare "scientificamente" la portata delle immissioni sonore.

2. La questione: come si qualifica il rumore in condominio?

Ai fini della configurabilità del reato di disturbo della quiete pubblica ex art. 659 c.p., è necessario che il rumore abbia effettivamente disturbato un numero indeterminato di persone o è sufficiente la potenziale idoneità a turbare la tranquillità pubblica?

3. La soluzione

La Cassazione ha dato torto al ricorrente. I giudici supremi hanno ritenuto provata la responsabilità dell’occupante dell’appartamento sulla base delle testimonianze di due vicini, i quali hanno riferito di non riuscire a dormire a causa dei rumori provenienti dal piano superiore. La Suprema Corte ha evidenziato l’importanza delle testimonianze dei carabinieri che sono intervenuti due volte nella notte su richiesta dei vicini. Durante il sopralluogo, gli agenti hanno rilevato rumori forti, musica ad alto volume, oggetti che cadevano e cani che abbaiavano, provenienti dall’abitazione sovrastante. Come ha sottolineato la Cassazione, è stata ritenuta dimostrata la presenza di rumori idonei a compromettere la quiete pubblica, sebbene percepiti esclusivamente dai condomini del piano inferiore, i quali avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Quanto alla contestazione sull’assenza di accertamenti tecnici, i giudici supremi hanno chiarito che la valutazione del superamento della soglia di normale tollerabilità non richiede necessariamente una perizia fonometrica. In altre parole, tale giudizio può basarsi su altri elementi probatori, come le testimonianze di chi ha percepito i rumori e ne ha descritto gli effetti. Secondo la Cassazione è sufficiente accertare che i rumori abbiano una capacità offensiva diffusa, tale da disturbare potenzialmente un numero indeterminato di persone. Pertanto, il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su prove diverse da quelle tecniche, purché idonee a dimostrare l’effettivo disturbo alla quiete pubblica. Nel caso specifico, il giudice ha ritenuto che le testimonianze dei vicini e dei militari intervenuti fossero sufficienti a provare il superamento della soglia di tollerabilità.



