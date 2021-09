Robot e innovazione

L’introduzione e la proliferazione dell’intelligenza artificiale sempre più integrata negli oggetti che ci circondano e che fanno parte della nostra vita quotidiana, inoltre, apre inevitabilmente la via a nuove sfide di carattere non solo tecnologico ed industriale, ma anche di tipo normativo ed etico.

1. Introduzione dei robot nell’industria

La nostra epoca è fortemente caratterizzata da uno sviluppo tecnologico e industriale sempre più incalzante che se da un lato ha certamente comportato un miglioramento delle nostre vite, dall’altro non è esente da rischi, tanto che nella società di oggi è “aumentata l’incertezza associata alla scienza ed alla tecnologia”, si parla di “società del rischio”[1]; sorgono, di conseguenza, le prime preoccupazioni in merito all’aggiornamento di disposizioni normative ormai risalenti nel tempo che potrebbero rilevarsi non adeguate rispetto alle nuove evoluzioni tecnologiche e perciò necessitano di essere modificate.

Si è parlato di vera e propria rivoluzione[2], in cui l’economia e i prodotti sono sempre più interconnessi, digitali, autonomi e intelligenti[3].

Di tali aspetti si è recentemente occupata la Commissione Europea che, nella comunicazione COM (2018) 237 final del 25 aprile 2018, scrive: “L’intelligenza artificiale (IA) non è fantascienza: fa già parte delle nostre vite”[4] e fornisce la seguente descrizione “sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi. I sistemi basati sull’IA possono consistere solo in software che agiscono nel mondo virtuale (per esempio assistenti vocali, software per l’analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale); oppure incorporare l’IA in dispositivi hardware (per esempio in robot avanzati, auto a guida autonoma, droni, o applicazioni dell’internet delle cose)”.

Il costante utilizzo dell’IA nella vita quotidiana è evidente, solo per fare qualche esempio, nel trattamento delle malattie, nella riduzione degli incidenti stradali, nella cyber security, nella produzione di beni e servizi, nell’istruzione, nei servizi finanziari[5].

Ecco perché, secondo l’Unione Europea, per lo sviluppo e l’utilizzo della IA è fondamentale creare un ambiente improntato a fiducia e responsabilità che richiede la strutturazione di un quadro giuridico adeguato e uniforme negli Stati Membri.

Unitamente alla verifica imprescindibile delle implicazioni e delle conseguenze legali ed etiche che tali innovazioni tecnologiche possono generare in particolare sotto il profilo della responsabilità civile e della sicurezza dei prodotti, gli studiosi si interrogano in merito alla attualità della disciplina contenuta nella direttiva del 1985 sulla responsabilità del produttore, nonché le norme in tema di sicurezza dei prodotti, ovvero se questa necessiti di una rivisitazione.

L’esigenza di definire norme di diritto civile sulla robotica ormai è divenuta una priorità a livello europeo, ed è stata già evidenziata anche dal Parlamento Europeo con la Risoluzione del 16 febbraio 2017 contenente raccomandazioni alla Commissione (procedura 2015/2103(INL)) sull’esigenza di creare una serie di norme che si occupino della “responsabilità, trasparenza e assunzione di responsabilità e che riflettano i valori intrinsecamente europei, universali e umanistici che caratterizzano il contributo dell’Europa alla società”.

La preoccupazione che emerge è quella di evitare che l’introduzione di regole sulla robotica possa incidere, negativamente, sul processo di ricerca, sull’innovazione e sullo sviluppo in tale settore.

Si pone, pertanto, la necessità di rileggere e riesaminare i modelli giuridici esistenti al fine, se del caso, di adattarli alla presenza di agenti artificialmente intelligenti nella società e nella vita quotidiana. Ciò perché nel momento in cui questi agenti inizieranno a funzionare senza l’intervento di esseri umani e, alla fine, anche senza il loro controllo, si porrà il problema di verificare chi sia responsabile per le loro azioni, se si possano attribuire ipoteticamente diritti a tali agenti o se sia necessario introdurre restrizioni alla loro condotta al fine di garantire la sicurezza, la privacy dei dati e altri interessi che potrebbero essere minacciati dalla crescente indipendenza e autonomia[6].

Secondo il Parlamento Europeo, infatti, considerato lo stadio raggiunto nello sviluppo della robotica e dell’intelligenza artificiale, è prioritario iniziare con le questioni sulla responsabilità civile verificando se le regole ordinarie in materia di responsabilità siano sufficienti oppure se tale evoluzione imponga l’elaborazione di nuovi principi e discipline volte a chiarire la responsabilità legale dei vari attori per azioni e omissioni imputabili ai robot, anche nei casi in cui le cause non possano essere ricondotte a un soggetto umano specifico[7].

2. Dall’automa al robot intelligente: una questione di definizioni

Robot, automi, androidi e cyborg sono termini aventi significati diversi[8].

Con riferimento alla intelligenza artificiale la letteratura offre diverse definizioni che si basano, in alcuni casi, sulla capacità di percepire l’ambiente e all’azione e, in altri casi, sul possesso di funzioni cognitive tipiche dell’uomo, come l’apprendimento e la soluzione dei problemi.

Tra le definizioni più note, meritano di essere citate quella di Ronald C. Arkin[9], che definisce il robot intelligente come “a machine that is able to extract information from its enviroment and use knowledge about its world to move safely in a meaningful and purposeful manner“, e quella di Schank R.C.[10] il quale evidenzia come probabilmente la questione principale in tema di intelligenza artificiale è “What do we know, and how do we get a machine to know it?“.

Il Parlamento Europeo ha invitato la Commissione a proporre definizioni europee comuni di sistemi ciberfisici, di sistemi autonomi, di robot autonomi intelligenti e delle loro sottocategorie, indicando le caratteristiche che dovrebbe avere un robot intelligente e cioè: la capacità di acquisire autonomia grazie a sensori e/o mediante lo scambio di dati con il proprio ambiente (interconnettività) e l’analisi di tali dati; la capacità di autoapprendimento dall’esperienza e attraverso l’interazione (criterio facoltativo); la forma del supporto fisico richiesto; l’adattamento del proprio comportamento e delle proprie azioni all’ambiente; l’assenza di vita in termini biologici[11].

È determinante intendersi su cosa sia un robot e ciò è dimostrato anche dal fatto che tra le raccomandazioni del Parlamento Europeo vi è quella di prevedere l’istituzione di un sistema di registrazione dei “robot avanzati” a livello di Unione Europea.

Un robot non può acquisire informazioni come potrebbe fare un cervello umano; uomo e robot imparano e mettono in pratica comportamenti in modo diverso; la conoscenza dei robot è dinamica e le loro reazioni dipendono in primo luogo da programmi e dati che vengono forniti dall’uomo, sebbene si evolvano in ragione del continuo flusso di informazioni che ricevono; ed ecco che, evolvendosi, aumenta la loro autonomia nelle decisioni assunte. Ed è questo un passaggio cruciale[12]. Se da un lato, infatti, si può ritenere che le azioni e reazioni dei robot non sono automatiche, dall’altro è evidente che le stesse, nel caso di robot capaci di imparare sulla base delle loro esperienze, risultano incerte alla stessa stregua di quelle dell’uomo o di un animale. Più aumenta l’autonomia del robot e più il controllo dell’uomo sulla IA diventa meno incisivo con conseguenti ripercussioni in termini di sicurezza, profilo che, come vedremo in seguito, diventa decisivo se si esaminano i molteplici settori in cui è possibile rinvenire forme di robotica; ricordiamo tra questi il settore sanitario, quello automobilistico, quello dell’assistenza[13] e tanti altri.

Ma pensiamo anche al traduttore che utilizziamo con Google, oppure a Siri cui ci rivolgiamo per ricercare informazioni o per chiamare qualcuno dalla nostra rubrica del cellulare, o ancora al navigatore automatico delle vetture. Gli esempi possono essere molteplici.

Le questioni sulla responsabilità civile, quindi, diventano centrali e non possono essere separate da quelle relative alla sicurezza che ci si aspetta dai robot intelligenti, e che a sua volta è strutturalmente connessa al grado di autonomia che viene acquisito dalla macchina la cui incertezza[14] è correlata alla tecnologia utilizzata.

Fino ad oggi, si è sviluppato il principio di precauzione quale strumento utilizzato per gestire l’incertezza facendo sì che sia trasferita ai soggetti produttivi[15].

Elevato a principio giuridico dapprima attraverso varie dichiarazioni normative contenute nell’ambito di alcune convenzioni internazionali ed in seguito con l’inserimento nell’ambito della normativa comunitaria, fino a diventare un principio fondamentale alla stessa stregua di altri principi di derivazione comunitaria[16], il principio di precauzione diventa rilevante nella fase di gestione del rischio poiché se “a seguito di una valutazione delle informazioni pertinenti disponibili, venga individuato un rischio per la salute, ma permanga l’incertezza scientifica al riguardo possono essere adottate misure preventive di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio”[17].

Le Istituzioni Comunitarie, la Corte di Giustizia[18] ed anche il Tribunale di I grado, hanno più volte rimarcato la necessità di una applicazione generale del principio in particolare in tutti quei settori considerati ad elevato livello di protezione: salute umana, sicurezza dei consumatori e degli utenti in generale.

L’obiettivo del principio di precauzione è proprio gestire “l’incertezza scientifica”[19].

Dal punto di vista giuridico, ed in particolare in riferimento all’impiego del principio di precauzione quale parametro dell’operare della responsabilità civile relativamente a varie tipologie di eventi dannosi, la responsabilità dell’imprenditore è fortemente collegata ai profili di danno cagionato ai consumatori e agli utenti dei prodotti dell’impresa; in tale contesto un ruolo determinante assumono aspetti concernenti la causalità, il ruolo dell’informazione, i criteri di imputazione della responsabilità, i problemi di natura probatoria. Soprattutto riguardo a quest’ultimo aspetto emerge che ciò che caratterizza il principio di precauzione è l’inversione dell’onere della prova, con la conseguenza che il principio di precauzione diventerà determinante nel procedimento a carico del produttore.

La risoluzione del Parlamento Europeo del 2017 sulla robotica sottolinea espressamente la necessità di garantire un livello elevato di sicurezza dei prodotti e di protezione dei consumatori prevedendo anche l’opportunità di “testare i robot in condizioni reali e ciò al fine di valutare i rischi che potrebbero comportare, nonché il loro sviluppo tecnologico successivo alla fase puramente sperimentale di laboratorio”.

Questo è uno degli aspetti più critici quando si parla di robot avanzati o di prodotti IoT[20] perché potrebbero funzionare male o agire secondo modalità che non erano previste al momento della produzione; ed allora, il problema non è più e solo limitato alla protezione dell’individuo o della sua proprietà, ma diventa più ampio perché entra in gioco l’interesse pubblico e collettivo della società a vivere in un ambiente sicuro[21].

Ecco perché si deve verificare se la direttiva sulla sicurezza dei prodotti e quella sulla responsabilità del produttore contengano disposizioni normative attuali atte a risolvere le problematiche sopra evidenziate ovvero se richiedano di essere “modernizzate” anche tenuto conto che tali normative non contemplano la previsione di “standard di sicurezza specifico” riguardo ai prodotti con software incorporato e che si basano su un processo decisionale autonomo.

3. Inquadramento della problematica

Sotto la spinta inarrestabile di fenomeni in larga parte dipendenti dalla conoscenza e dall’innovazione, la storia dell’umanità ha subito e subisce profondi mutamenti. Scoperte come il motore, il vapore e l’elettricità hanno determinato la dissoluzione della vecchia economia feudale, prevalentemente agricola e l’affermazione dell’industria manifatturiera e quindi della società moderna. Invenzioni come quella della rete, della telematica e della robotica hanno contribuito in modo rilevante al passaggio dalla società industriale e del terziario avanzato a quella della digital economy. Oltre a dare luogo ad ampie trasformazioni dei processi di produzione della ricchezza, le nuove tecnologie, ed in particolare le reti interconnesse (internet, reti satellitari, cloud, intelligenze artificiali), hanno modificato il modo di considerare e percepire il mercato “reale”, non più apprezzato come luogo fisico di scambio di diritti proprietari secondo l’interazione di forze spontanee come la domanda e l’offerta, ma un luogo aperto, senza confini e sempre connesso nel quale si può accedere facilmente e /o liberamente e scambiare informazioni di qualunque tipo come anche beni e diritti di godimento, temporanei e condivisi (c.d. sharing economy).

Nello stesso tempo, robotica[22] e intelligenze artificiali determinano profondi cambiamenti nei modelli di produzione e di erogazione di servizi (con produzioni automatizzate e interconnesse), nel ripensamento del rapporto uomo – macchina e macchina-macchina (c.d. industria 4.0), nell’organizzazione del lavoro e persino nella vita domestica e nella quotidianità[23]. Internet, cloud, tecnologie di comunicazione, intelligenze artificiali e robot, più che meri strumenti o modalità di utilizzo di strumenti (come smartphone, tablet, computer, ecc.), esprimono appieno la loro idoneità ad atteggiarsi come situazioni generative di manifestazioni di ricchezza sia riconducibili alle categorie tradizionali (redditi, consumi, risparmi di spesa ecc.) sia del tutto nuove (si pensi al valore del dominio delle informazioni, difficilmente misurabile secondo i parametri tradizionali, ovvero a quello delle facilities che la socializzazione della robotica comporta). Attraverso robotica, connessioni ubique e disponibilità di un numero praticamente infinito di identità informatiche (soprattutto con il nuovo protocollo IPv6), operatori economici e soggetti privati esercitano attività economiche e sociali, fanno dialogare digitalmente impianti e persone, e soprattutto conseguono redditi e economie di spesa con modalità sempre nuove; allo stesso tempo, gli utenti offrono e utilizzano informazioni, esperienze, documentazioni, conoscenze e più in generale comunicano tra loro, consentendo ai singoli come ai signori della rete di trarre vantaggi e utilità ovvero di conseguire risparmi di spesa[24]. A fronte di tali profondi mutamenti, gli ordinamenti giuridici si rivelano troppo spesso incapaci nel coglierne opportunità e limiti, restando inerti se non addirittura impotenti[25]. Dinanzi a tutto ciò, scienza giuridicae ordinamento tributario sono troppo spesso rimasti inerti o comunque ancorati a schemi datati, inidonei a cogliere i complessi fenomeni che l’economia digitale disegna[26].

Eppure, come opportunamente rilevato, “i tempi sono maturi per una fondazione organica del diritto della robotica, idonea a costituire manifesto della mediazione giuridica nel settore della intelligenza artificiale, con particolare riguardo a quella self learning, motore della rivoluzione industriale”[27].

Nel ripensare e nel disegnare i modelli regolatori della lex robotica, la disciplina fiscale, sebbene troppo spesso a rimorchio di quella civile e commerciale, può e deve giocare un ruolo decisivo nella promozione e nella diffusione dei nuovi modelli di organizzazione produttiva e sociale. È noto, infatti, che la diffusione delle nuove tecnologie abilitanti e quella degli strumenti di conservazione e circolazione dei dati (big data) generano nuove forme di ricchezza ovvero consentono riduzione di costi, velocizzando le transazioni e ampliando le modalità di utilizzo delle informazioni stesse[28].

Eppure, proprio l’ordinamento tributario ha manifestato sempre grandi resistenze rispetto ai profondi mutamenti di carattere produttivo e sociale. Anche la dottrina tributaria è apparsa troppe volte “conservatrice” e ingabbiata nei modelli di tassazione tradizionale (imposizione del reddito e dei consumi) e insensibile rispetto alle sollecitazioni della “montante produzione dottrinale in materia di lex robotica“[29]. Anche la proposta avanzata in modo inatteso da Bill Gates[30] di tassazione dei robot ha trovato gran parte della dottrina tributaria fredda e scettica più per una naturale diffidenza per ciò che è nuovo che per ragioni tecnico-giuridiche (si veda oltre).

Al riguardo, occorre ricordare che, nelle diverse fasi storiche, l’innovazione tecnologica ha spesso goduto di norme fiscali agevolativi motivate dalla finalità di non ostacolarne la diffusione e lo sviluppo. Ciò è accaduto negli anni 90 dinanzi alla diffusione della rete che ha potuto per lungo tempo (e ancora oggi si avvale in larga parte) di una sorta di moratoria fiscale così comunicazione della Commissione dell’Unione Europea “un’iniziativa economia in materia di commercio elettronico”, la dichiarazione di Bonn del 6 luglio 1997 sottoscritta dai Ministri dei Paesi dell’Unione Europea, e l’annuncio fatto da 132 membri del World Trade Organization, nel maggio 1998 ovvero l’internet tax freedom act disposto negli USA) e questo accade ancora oggi in quanto la diffusione e l’utilizzo dei robot (ancora nella fase di sviluppo) non sconta tributi specifici.

Come è noto, nel tempo le ragioni della moratoria fiscale della rete (e forse anche della robotica) sono via via venute meno; non solo gli strumenti elettronici presentano una diffusione sempre più larga, generando volumi di dati e di operazioni economiche ma finisce per essere sempre più utilizzato anche attraverso gli strumenti di big data e cloud., ma attraverso internet ok things condiziona e governa processi di varia natura, economici e civili.

L’irrompere nelle diverse strutture produttive, sociali e domestiche di robot in grado di svolgere funzioni e attività più disparate pone il tema, oggetto delle prime riflessioni, di nuovi modelli di tassazione (robot income tax, imposte patrimoniali dedicate, tassa di possesso ecc.) che ne apprezzino la capacità produttiva (anche attraverso la comparazione con il lavoro umano), che misurino i risparmi di spesa che possono generare o il valore intrinseco. Si può quindi ritenere giunto il momento di istituire ed applicare nuove forme di prelievo[31] dirette a colpire le diverse forme di ricchezza che la rete, il cloud, l’artificial intelligence, le nuove tecnologie abilitanti sono in grado di generaredando così un nuovo assetto alla fiscalità, preferibilmente condivisa sul piano internazionale ed europeo. Accessi, navigazione sulla rete, intelligenze artificiali e big data archiviano, elaborano, trasmettono informazioni, esperienze e conoscenze che esprimono un valore economico suscettibile di essere sottoposto a tributi di diversa natura anche di nuova istituzione ovvero espandendo la sfera o le modalità applicative di quelli esistenti (si pensi alle regole di localizzazione del reddito prodotto o a quelle in materia di commercio elettronico, diretto o indiretto)[32].

4. Nozione e rilevanza del fenomeno

Secondo la terminologia corrente, l’espressione Intelligenza artificiale sta a indicare lo sviluppo di sistemi hardware e software dotati di capacità tipiche dell’essere umano ed in grado di perseguire autonomamente una finalità definita prendendo delle decisioni che, fino a quel momento, erano solitamente affidate agli esseri umani. Interessante è la distinzione tra Intelligenza Artificiale debole (weak AI) che racchiude al suo interno sistemi in grado di simulare alcune funzionalità cognitive dell’uomo senza tuttavia raggiungere le capacità intellettuali tipiche dell’uomo (si tratta, a grandi linee, di programmi di problem-solving in grado di replicare alcuni ragionamenti logici umani per risolvere problemi, prendere decisioni, ecc. come nel gioco degli scacchi) e Intelligenza Artificiale forte (strong AI) all’interno della quale si fanno rientrare i sistemi in grado di diventare sapienti (o addirittura coscienti di sé).

Il fenomeno, indagato sia dai computer scientist che dagli economisti sociali e solo di recente da giuristi, presenta una diffusione crescente. Come è noto, il mercato globale dell’intelligenza artificiale è in forte crescita ed influenzerà in modo rilevante PIL e gettito tributario. Secondo le stime previsionali nei prossimi anni i ricavi generati a livello globale passeranno da circa 3,2 miliardi di dollari nel 2016 a 89,85 miliardi di dollari entro il 2025. Anche con riguardo al nostro paese, le stime evidenziano un mercato in crescita con grande velocità che nel 2018 muove 85 milioni di euro di volume d’affari ma che è destinato a moltiplicarsi. Dai dati raccolti il 12% delle aziende ha un progetto a regime, l’8% è in fase di implementazione, il 31% ha in corso dei progetti pilota, il 21% ha invece stanziato del budget per concretizzare un’idea progettuale.

A seconda del livello di diffusione, è possibile identificare come “emergenti” e quindi già praticate le soluzioni negli ambiti di Language Processing, relative all’elaborazione del linguaggio per la traduzione e la produzione di testo in modo autonomo a partire da dati; di Demand Forecast, per la pianificazione della domanda di produzione e la pianificazione dei materiali e delle capacità del magazzino; di Predictive Maintenance, ovvero la capacità di predire le condizioni che si stanno per verificare sulle macchine; di Image Processing, per il riconoscimento del volto di persone o cose su algoritmi Machine Learning, in grado di identificare le transazioni sospette, portando significativi aumenti nella capacità di identificare frodi; di Recommendation, che hanno l’obiettivo di indirizzare preferenze, interessi e decisioni dell’utente basandosi su informazioni da lui fornite in modo diretto o indiretto, le soluzioni di Virtual Assistant/Chatbot, in grado di erogare servizi a un interlocutore umano interagendo attraverso lo scritto e il parlato, già abbastanza diffuse; di Content Design, l’analisi dei dati disponibili per creare nuovi contenuti o progettare nuovi servizi o prodotti e) Autonomous Vehicle, mezzi a guida autonoma capaci di percepire l’ambiente esterno e di individuare le manovre corrette da fare.

Sono invece ancora in una fase di studio avanzato e in parte di realizzazione le soluzioni a) di Dynamic Pricing, che utilizza un algoritmo in base a cui un’azienda vende i suoi servizi/prodotti a prezzi flessibili, che variano nel tempo in considerazioni di determinate variabili; b) di Autonomous Robot, in grado di eseguire azioni senza intervento umano traendo informazioni dall’ambiente circostante[33]; c) di Intelligent Object, oggetti che imparano dalle abitudini e dalle persone che vi interagiscono e grazie a sensori sono in grado di eseguire azioni e prendere decisioni senza l’intervento umano.

È di tutta evidenza che la pluralità delle modalità di utilizzo delle intelligenze artificiali rende complessa una ricostruzione unitaria del fenomeno dal punto di vista giuridico e ovviamente anche dal punto di vista fiscale. In alcuni casi, i sistemi automatizzati e gli algoritmi che li animano restano serventi rispetto a strutture produttive o a persone continuando ad atteggiarsi come servizio o come bene (prodotto), in altri casi appaiono in grado di sviluppare competenze anche attraverso autoapprendimento o l’esperienza, assumendo caratteristiche in qualche modo “antropomorfiche”.

Tra i due estremi di strumenti automatizzati e di robot sempre più intelligenti e sempre più autonomi si collocano figure intermedie capaci di azioni e di relazioni valutabili sia sotto il profilo giuridico che tributario, non sempre riconducibili a modelli sistemici sperimentati. Le implicazioni che machine learning, natural language processing, riconoscimento facciale ecc. hanno nella nostra vita (basti pensare alle incursioni nella nostra privacy, alle limitazioni alla libertà personale che possono determinare, ai vincoli comportamentali di tipo etico, ecc.) impongono non solo una profonda riflessione, ma la messa in atto di azioni concrete affinché una grande conquista del progresso non si trasformi in uno scenario indesiderabile, denso di pericoli e criticità. In questo senso regole tecniche e modelli di regolazione devono necessariamente dialogare. Un impegno forte che dovrà misurarsi su tutti i settori del sapere giuridico sia con riguardo ai profili civilistici della responsabilità, sia con riguardo a quelli pubblicistici (ad esempio gli obblighi di trasparenza[34], le profilazioni, ecc.) ma anche con riguardo agli interventi e al relativo finanziamento dei “rischi da sviluppo” e dei danni che possono prodursi[35]. Particolarmente interessante è il parere reso dal Comitato economico e sociale europeo che, nel maggio del 2017, passa in rassegna i diversi settori sui quali l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato digitale dovrebbe essere avvertito, ponendo nuovi problemi a cui il legislatore sarà chiamato a dare soluzione: etica, sicurezza, privacy, trasparenza, rendicontabilità, istruzione, uguaglianza, inclusività, governance e democrazia, guerra, e, last but not least, lavoro.

5. Intelligenze artificiale, mercato del lavoro e leva fiscale

È noto che i sistemi di organizzazione del lavoro tendono a subire profonde modificazioni nel corso del tempo, per la stretta correlazione tra innovazione tecnologica e sistemi di produzione di beni e servizi; anche i modelli di prelievo subiscono naturali e inevitabili effetti dalle trasformazioni del mercato del lavoro. Come è noto, a seguito della rivoluzione industriale, quando il taylorismo e il fordismo sono divenuti schemi di riferimento a carattere generale, non solo si sono prodotti effetti di natura sociale per lo sradicamento dalle campagne di masse di lavoratori e la creazione di grandi agglomerati urbani prossimi alle industrie ma anche l’introduzione della tassazione dei redditi e soprattutto l’assoggettamento all’imposta sul reddito globale anche dei redditi di lavoro dipendente e autonomo. Nell’ultimo decennio le trasformazioni intervenute nei diversi comparti produttivi, lo sviluppo dell’economia digitale e dell’automazione intelligente hanno portato alla crisi dei modelli tradizionali di occupazione e di valorizzazione della forza lavoro. Ciononostante, legislazione tributaria e legislazione previdenziale continuano ad assumere la centralità del prelievo sul lavoro sia nell’imposta sul reddito (il 70 per cento del gettito della quale deriva dalla tassazione del lavoro dipendente), sia nei modelli di welfare e di finanziamento del sistema pensionistico (sostenuto per la quasi totalità dai contributi previdenziali sul lavoro dipendente). Dinanzi agli inevitabili riflessi della diffusione delle intelligenze artificiali sul labour market, potendo penetrare nel dominio di compiti che fino a poco tempo fa erano veramente umani, come il ragionamento, il rilevamento, l’analisi dei dati e le decisioni, occorre innanzitutto analizzare il fenomeno per comprendere se ciò comporterà una crescente sostituzione dei robot intelligenti o degli altri modelli di automazione con i lavoratori dipendenti e quindi una riduzione della forza lavoro ovvero una modificazione del sistema produttivo con una crescente domanda di lavoratori con conoscenze tecnologiche in grado di governare i processi (è il c.d. fenomeno della disoccupazione tecnologica indagato da molti studiosi[36]). È di tutta evidenza che la riduzione del numero dei lavoratori dipendenti potrebbe avere effetti rilevanti anche in termini di sostenibilità del sistema tributario e previdenziale se non saranno adottati in tempo misure di carattere tributario in grado di garantire l’equilibrio economico finanziario, peraltro elevato a principio costituzionale[37].

Anche se nel passato (XIX e del XX secolo) i timori di un impatto negativo sull’occupazione si sono dimostrati infondati in quanto la creazione di nuovi posti di lavoro derivante dell’adozione di nuove tecnologie ha superato l’impatto del risparmio di manodopera generato dalle stesse, attualmente e nel prossimo futuro, la questione della fine dei lavori” (l’espressione è John Rifkin 1995) o meglio di un ridimensionamento di molti lavori, determinato dalla potenza di calcolo, della robotica e dell’intelligenza artificiale, non può essere sbrigativamente liquidata come “ansia immotivata” o comunque eccessiva ma necessita un’attenta valutazione anche in ordine alle misure normative e fiscali da adottare[38].

In questo senso, un recente lavoro, intitolato significativamente “Così web e robot stanno rubando il lavoro”, segnala sia i rischi di desertificazione dell’impresa manifatturiera tradizionale, sia la perdita di posti di lavoro non compensabili con unità di lavoro con competenze tecnologiche o informatiche che potrebbero trovare collocazione nel mercato del lavoro. Dinanzi a tali rischi è necessario che lo Stato intervenga con politiche attive per il lavoro, sostenendo la formazione e riqualificazione del capitale umano e adottando misure fiscali incentivanti per le nuove assunzioni (credito d’imposta, deduzioni. ecc.) e riducendo comunque il costo del lavoro, recuperando il favor normativo verso tale categoria di reddito e immaginando misure simili a quelle previste dal programma industria 4.0 per macchinari di nuova generazione (super e iper ammortamenti che, come è noto, riconoscono un valore fiscale superiore rispetto al costo di acquisto del bene).

In questo contesto misure fiscali in grado di sottoporre a tassazione nuove e diverse manifestazioni di ricchezza proprie dell’economia del futuro diventano necessarie e inevitabili sia per far fronte al minore gettito che potrebbe derivare dalla contrazione del numero dei lavoratori e dall’opportuno alleggerimento della pressione fiscale sul lavoro. Resta poi da chiedersi se per “lavoro” debba intendersi solo l’attività umana esplicata mediante l’impiego di energie fisiche o intellettuali al fine di trarre un vantaggio economico e, con esso, una soddisfazione personale e quindi se possa essere considerato reddito suscettibile di essere sottoposto a tassazione il corrispettivo economico conseguito ovvero se attività rese da robot intelligenti possano essere considerate come lavoro e se quindi possa essere tassato il valore normale dell’attività resa, indipendentemente dal pagamento o meno di un corrispettivo. È di tutta evidenza che, allo stato dell’attuale disciplina tributaria, il lavoro si atteggia come ambiente giuridico idoneo alla produzione di ricchezza tassabile solo se riferibile ad una condotta umana che, a sua volta, costituisce oggetto dell’obbligazione contrattuale di lavoro e che assicura a chi la presta il diritto alla retribuzione o ad altre utilità economiche, garantendo un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.)[39]. Ripensare i modelli di prelievo, assumendo anche una sorta di robot liability ove assicuri utilità economiche a chi possa disporre dell’attività da questi resa non deve costituire un’eresia ma una prospettiva meritevole, quindi, di essere indagata e magari sperimentata. Allo stesso tempo, un prelievo previdenziale compensativo sui robot intelligenti sostitutivi del lavoro umano può consentire una migliore sostenibilità del sistema previdenziale.

6. Prospettive evolutive della tassazione delle intelligenze artificiali e dell’economia digitale

Alla luce di quanto osservato e sia pure in una prospettiva de iure condendo, il tema della c.d. robot tax, sia pure timidamente e tra diffidenze e perplessità inizia ad essere oggetto di un primo confronto invero ancora limitato a qualche coraggioso pioniere, non costituendo più un tabu. Non può sfuggire che il tema della tassazione delle intelligenze artificiali si salda non poco a quello della tassazione dell’economia digitale che solo recentemente sembra essere stato sdoganato uscendo dalle secche in cui la moratoria fiscale, originariamente immaginata per non frenarne lo sviluppo, l’aveva ricondotto.

Nell’avvertire la rilevanza della questione, istituzioni internazionali ed europee, modificando sia pure solo negli ultimi anni i propri orientamenti, hanno ritenuto non più procrastinabile l’adozione di misure di carattere fiscale in materia di economia digitale e tecnologica così come la definizione di regole di riparto delle potestà impositive tra Stati anche alla luce della spinta della globalizzazione economica che il mercato digitale favorisce e accelera. In questa prospettiva, sembra ineludibile la definizione di principi comuni da parte di organismi istituzionali europei e internazionali attraverso cui esprimere principi guida in ordine ai modelli ed ai criteri di tassazione e di contrasto di pratiche concorrenziali dannose. In particolare, l’OCSE, nel dare avvio al progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), ha definito l’Action 7 (Preventing the artificial avoidance of permanent establishment status), l’Action 6 (prevent treatya buse), l’Action 15 (develope a multilateral instrument)[40], contribuendo a definire il concetto di “stabile organizzazione virtuale” o “digitale”, con conseguenze sulle azioni di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione della web economy. In particolare, l’Action 1 (Addressing the tax challenges of the digital economy) prevede tra le misure da intraprendere l’analisi e l’identificazione dei principali punti di attrito tra le forme e le strategie della nuova economia e le regole del diritto fiscale internazionale, sia con riguardo all’imposizione diretta che a quella indiretta ed in particolare con riguardo “agli evanescenti nessi territoriali della presenza digitale delle imprese, sui modi della creazione del valore in questo specifico ambito, sulla identificazione e classificazione del reddito derivante dai nuovi modelli di attività e sulla riscossione dell’IVA con riguardo alle cessioni transfrontaliere di beni digitali e servizi”[41]. Anche l’Unione Europea[42] è intervenuta più volte soprattutto con riguardo alle problematiche del commercio elettronico con il c.d. pacchetto IVA e-commerce, adottato il 5 dicembre 2017 e pubblicato in GUUE del 29 dicembre, costituito innanzitutto dalla Dir. 2017/2455/UE del Consiglio e quindi dalle Dir. 2006/112/CE e2009/132/CE, in merito ad obblighi IVA per prestazioni di servizi e cessioni a distanza di beni e con il Reg. di esecuzione 2017/2459/UE del Consiglio, che modifica il Reg. 2011/282 recante disposizioni di applicazione della Dir. 2006/112/CE.

Da ultimo, nell’incontro del 21 marzo 2018, è stata promossa l’iniziativa di nuove regole in grado di tassare le attività digitali attraverso la proposta di una Direttiva europea che assoggetti ad un prelievo temporaneo del 3% sui ricavi della pubblicità on line, delle attività social e della vendita di dati da parte delle multinazionali della rete(imprese con almeno 750 milioni di euro di fatturato a livello mondiale e 50 milioni a livello europeo) ed un prelievo a regime che colpisca gli utili dove generati (adoperando come criteri di localizzazione uno dei seguenti parametri: almeno sette milioni di euro di fatturato annuale in un Paese membro; almeno 100 mila utilizzatori in un Paese membro durante un dato esercizio fiscale; almeno 3.000 contratti commerciali sempre in un dato Paese membro). Pur non trovando ancora pieno consenso, il confronto sembra evolvere verso soluzioni in grado di adeguare gli assetti normativi alle trasformazioni del circuito economico prodotto dalle tecnologie digitali. Tale convincimento è emerso, pur senza approdare a regole condivise, sia nel corso del G7 economia celebrato a Bari (11/13 maggio 2017) e poi nel corso del G20 tenuto a Buenos Aires il 1° marzo 2018. È stato, infatti, ritenuto che le specificità dell’economia digitale non consentono l’estensione delle regole esistenti (c.d. status quo approach) ma richiedono nuove regole globali che possano esprimere criteri di localizzazione dei profitti (nexus and allocation of profits), definiti dapprima in via sperimentale e transitoria e, quindi, resi stabili e definitivi.

La Comunicazione della Commissione europea del 21 settembre 2017, riguardante “Un sistema fiscale equo ed efficace nell’Unione Europea per il mercato unico digitale”[43], affronta le questioni attinenti alle sfide fiscali poste dalla digitalizzazione dell’economia globale, evidenziando la necessità di un sistema di tassazione equo, efficace ed adeguato. Nello stesso senso, il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 19 ottobre 2017, esprime interesse per idonee proposte da parte della Commissione. Anche il Consiglio ECOFIN, nelle conclusioni del 5 dicembre 2017, ha manifestato apprezzamento per le proposte della Commissione, tenuto conto delle riflessioni dell’OCSE, centrali nella sfida della tassazione dell’economia digitale, con particolare riferimento alla definizione di stabile organizzazione, alle norme sui prezzi di trasferimento e sull’attribuzione degli utili. Il Consiglio ECOFIN ha altresì invitato la Commissione europea ad approfondire possibili misure a carattere temporaneo ed in particolare un contributo sulle entrate digitali nell’Unione Europea (equalization levy)[44]. Il 21 marzo 2018 la Commissione ha, quindi, presentato un Pacchetto di misure per la tassazione equa dell’economia digitale, composto da una Comunicazione, una Raccomandazione e due proposte di Direttive. La Raccomandazione propone agli Stati membri di adeguare le convenzioni in materia di doppia imposizione concluse con giurisdizioni terze al fine di estendere il concetto di stabile organizzazione alla “presenza digitale significativa”[45], per mezzo della quale una società esercita in tutto o in parte la sua attività. In attesa di soluzioni definitive di carattere internazionale (OCSE), la Commissione UE propone, sia pure quale soluzione provvisoria, un sistema comune d’imposta sui ricavi derivanti dalla fornitura di alcuni servizi digitali.

La proposta di Dir. COM(2018) 148 finale[46] si incentra sul concetto di “creazione di valore” da parte degli utenti, coordinandosi con quanto previsto dalla proposta di Direttiva relativa ad una soluzione globale, ut supra, e dalla raccomandazione agli Stati membri di includere quest’ultima nelle convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione. La “soluzione provvisoria” appare orientata sui modelli d’impresa e business nei quali il contributo degli utenti alla creazione di valore è “più significativo”[47]. L’ISD è un’imposta sui ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali, caratterizzati dal contributo fondamentale della partecipazione dell’utenza all’attività digitale, ovvero quelli forniti da modelli imprenditoriali, recita testualmente la relazione, “che non potrebbero esistere nella loro forma attuale senza la partecipazione degli utenti”. Vengono, quindi, assoggettati a tassazione i ricavi generati dalla fornitura di servizi puntualmente indicati dalla proposta, prodotti col contributo degli utenti. I “servizi imponibili” sono indicati nell’art. 3, 1° comma, e sono catalogabili in: servizi pubblicitari (lett. a), servizi di intermediazione (lett. b) e servizi di trasmissione dei dati raccolti sugli utenti (lett. c). Nei considerando si chiarisce che i servizi che producono ricavi imponibili sono quelli nei quali l’interfaccia digitale è usata per generare il contributo dell’utenza e non per trasmettere dati generati in altro modo: l’ISD viene ideata per attrarre a tassazione la trasmissione a titolo oneroso dei dati ottenuti dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali. In sostanza, la tassazione riguarda i ricavi derivanti dal trattamento dei contributi degli utenti, non la partecipazione degli utenti in sé. La base imponibile dell’ISD sono i ricavi lordi dell’impresa percepiti in cambio della fornitura di servizi digitali, come sopra delineati, al netto dell’IVA e di altre imposte “analoghe”. È evidente la natura di imposta indiretta, con profili di somiglianza col presupposto impositivo e la base imponibile dell’IRAP: il “valore prodotto” dall’apporto degli utenti nell’utilizzo dei servizi, forniti da una “autonoma organizzazione” d’impresa, tramite piattaforma digitale.

Invero la questione della tassazione dell’economia digitale può costituire la “testa di ponte” per un ripensamento complessivo dei modelli impositivi della new economy e soprattutto può dare impulso alla valorizzazione di forme di ricchezza realizzate o manifestate da nuove tecnologie e soprattutto dalla robotica e dalle altre forme di intelligenza artificiale.

Il particolare contributo che macchine guidate da dati e che strumenti che vedono aumentare le proprie capacità attraverso l’esperienza possono offrire nella creazione del valore appare apprezzabile da più ambiti: quello dell’impresa o del soggetto utilizzare, quello dell’impresa produttrice e quello degli utenti che da un lato possono avvalersi dei servizi resi o delle utilità ricevute e che dall’altro concorrono a rendere informazioni che a loro volte vengono elaborate e che diventano nuovo valore[48]. È proprio il diverso modo di creazione di valore, fondato sul self learning delle macchine oltre che sull’utilizzo intelligente dei dati accumulati e a loro volta messi in ordine da device intelligenti e quindi via via utilizzati consente di attribuire rilevanza a nuovi indicatori di ricchezza. Né rispetto a tale possibile modello di prelievo possono essere considerate estranee finalità redistributive sia riconducibili alle modalità di impiego della spesa pubblica, sia al livello di automazione rapportato alla condizione socio economico dei fruitori (secondo l’economista della Banca d’Inghilterra Andy Haldane l’automazione può essere definita “un’imposta regressiva sul reddito dei non qualificati”)[49].

