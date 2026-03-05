Una recente decisione del Tribunale dell’Unione europea del 4 marzo 2026 chiarisce un aspetto rilevante della tutela dei passeggeri aerei prevista dal regolamento (CE) n. 261/2004. La sentenza affronta il tema dei ritardi prolungati causati da problemi ai controlli di sicurezza aeroportuali e stabilisce in quali circostanze le compagnie aeree possano essere esonerate dal pagamento della compensazione pecuniaria.

Il caso nasce da un rinvio pregiudiziale del tribunale di Düsseldorf e riguarda la responsabilità della compagnia aerea quando il ritardo di un volo deriva da una scelta operativa della stessa compagnia, successiva a un evento considerato “circostanza eccezionale”. Come approfondimento, consigliamo il volume Il danno da vacanza rovinata -La guida al risarcimento, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Pronuncia di sentenza – T-656/24- European Air Charter eur-lex.europa.eu_legal-content_IT_TXT_HTML__uriCELEX_62024TJ0656.pdf 196 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il quadro normativo sulla compensazione dei passeggeri

Il regolamento (CE) n. 261/2004 stabilisce regole comuni in materia di assistenza e compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato dei voli.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, i passeggeri che arrivano a destinazione con almeno tre ore di ritardo rispetto all’orario previsto hanno diritto alla stessa compensazione prevista per la cancellazione del volo.

L’importo varia in base alla distanza della tratta: per voli compresi tra 1.500 e 3.500 chilometri la compensazione è pari a 400 euro per passeggero.

Tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento esonera il vettore dall’obbligo di compensazione se dimostra che il ritardo o la cancellazione sono dovuti a circostanze eccezionali inevitabili, anche adottando tutte le misure ragionevoli. Come approfondimento, consigliamo il volume Il danno da vacanza rovinata -La guida al risarcimento, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME Il danno da vacanza rovinata Il presente volume offre al lettore, professionista del settore turistico o avvocato, un quadro completo della procedura per il risarcimento dei danni da vacanza rovinata. Aggiornato alla giurisprudenza più recente e alle ultime novità normative relative ai contratti di trasporto, ai rapporti con le strutture ricettive e i pacchetti turistici e alle nuove forme di stipula attraverso piattaforme web, il testo, dal taglio operativo, esplora tutte le problematiche collegate ad una vacanza che non si è svolta secondo il programma preordinato. Ogni capitolo è corredato da uno specifico Formulario, sia di carattere stragiudiziale che giudiziale. Completa il volume un’appendice online che contiene un’ampia rassegna di giurisprudenza, la normativa di riferimento e fac simili di diffide e di atti introduttivi di giudizio.Roberto Di NapoliAvvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. Già Vice Presidente di sottocommissione per esami di avvocato (distretto Corte d’Appello di Roma), è autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012, e di numerose pubblicazioni giuridiche. È titolare del blog www.robertodinapoli.it Di Napoli Roberto | Maggioli Editore 2024 49.40 € Scopri di più

2. Il caso: ritardo causato dai controlli di sicurezza

La controversia riguarda due passeggeri che avevano prenotato un volo da Düsseldorf a Varna, operato dalla compagnia European Air Charter nel luglio 2022. Il volo è arrivato a destinazione con oltre tre ore di ritardo.

Il ritardo era legato a una rotazione dell’aeromobile: il primo volo della giornata, in partenza da Colonia-Bonn, aveva subito un ritardo di oltre cinque ore a causa di lunghe attese ai controlli di sicurezza aeroportuali, provocate da una grave carenza di personale.

La compagnia aerea aveva deciso di attendere i passeggeri ancora in coda ai controlli di sicurezza prima di far partire il primo volo della rotazione. Per limitare i disagi successivi, il vettore aveva poi riorganizzato i voli successivi utilizzando un altro aeromobile.

Nonostante tali misure, il volo dei due passeggeri è partito in ritardo e ha raggiunto la destinazione finale oltre tre ore dopo l’orario previsto. I passeggeri hanno quindi richiesto la compensazione di 400 euro ciascuno.

3. Il nodo giuridico: il nesso causale

Il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia se il ritardo fosse imputabile direttamente alla circostanza eccezionale – la carenza di personale ai controlli di sicurezza – oppure alla decisione della compagnia di attendere i passeggeri.

Secondo il Tribunale UE, affinché il vettore possa invocare una circostanza eccezionale è necessario che esista un nesso causale diretto tra tale evento e il ritardo del volo.

Non basta quindi dimostrare che l’evento straordinario abbia influenzato un volo precedente della stessa rotazione: occorre verificare se esso sia stato la causa determinante del ritardo finale.

4. La decisione del Tribunale dell’Unione europea

Nella sentenza del 4 marzo 2026, il Tribunale ha affermato che la decisione autonoma della compagnia aerea di attendere i passeggeri ancora ai controlli di sicurezza può interrompere il nesso causale tra la circostanza eccezionale e il ritardo del volo successivo.

In altre parole, se la scelta operativa della compagnia rappresenta la causa principale del ritardo, il vettore non può più invocare l’esonero previsto dal regolamento.

Spetterà quindi al giudice nazionale verificare se tale decisione fosse evitabile e non imposta da obblighi legali. Se così fosse, il ritardo non sarebbe più direttamente imputabile alla circostanza eccezionale.

5. Le implicazioni per compagnie e passeggeri

La sentenza rafforza la tutela dei passeggeri e chiarisce i limiti dell’esenzione per circostanze eccezionali. Le compagnie aeree non possono sottrarsi alla compensazione semplicemente richiamando un evento straordinario verificatosi in precedenza se il ritardo finale deriva da scelte operative interne.

Allo stesso tempo, la decisione evidenzia che la gestione delle rotazioni degli aeromobili e delle operazioni aeroportuali rientra nella sfera di responsabilità organizzativa dei vettori.

Il principio affermato dal Tribunale contribuisce quindi a garantire l’obiettivo centrale del regolamento europeo: un elevato livello di protezione dei passeggeri nel trasporto aereo.

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!